Трамвай вместо электрички: глава Прикамья рассказал президенту России о новом видении набережной

Прибывший в пятницу, 8 сентября, в Пермь президент России Владимир Путин первым делом посетил набережную Камы.

В ее ротонде глава региона Максим Решетников рассказал руководителю государства о планах дальнейшей реконструкции пространства вдоль 70-километровой береговой линии главной реки Прикамья. Причем некоторые из них окажутся для жителей краевого центра настоящим сюрпризом.

Так, к 300-летию Перми, которое состоится в 2023 году, предполагается убрать с территории города участок Горнозаводского направления Свердловской ЖД и вместо электричек пустить трамвай, а грузоперевозки перенаправить по правобережной части столицы Западного Урала.

По информации официального сайта kremlin.ru, в числе других намерений - и зачистка площадки, ныне занимаемой заводом имени Шпагина, точнее ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод Ремпутьмаш». На месте этого принадлежащего РЖД предприятия с дореволюционной историей могут встать новые здания краевого краеведческого музея и Пермской художественной галереи.

Вторую сцену Пермского государственного академического театра оперы и балета имени Чайковского также могут построить неподалеку. А пока в исторических зданиях Речного вокзала и старинного ж/д-вокзала Пермь I должен будет открыться мультимедийный парк «Россия - моя история».

Кроме того, предполагается, что изменение конфигурации пермского участка Горнозаводской ветки позволит ликвидировать ж/д-насыпь, отгораживающую территорию государственного университета от Сада камней, в результате чего ПГНИУ сможет значительно расширить кампус.

Наконец с набережной президент Путин отправился на предприятие «ЭР-Телеком», принадлежащее также выпускнику госуниверситета Андрею Кузяеву. О подробностях визита главы государства в Пермь «Звезда» расскажет уже во вторничном номере - 12 сентября 2017-го.

Использован скриншот видеозаписи REN-TV и фото сайта Президента РФ