Трамвай вместо электрички: глава Прикамья рассказал президенту России о новом видении набережной

Большое интервью главы Прикамья
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Пятница 8 сентября 2017 года
Прибывший в пятницу, 8 сентября, в Пермь президент России Владимир Путин первым делом посетил набережную Камы.
В ее ротонде глава региона Максим Решетников рассказал руководителю государства о планах дальнейшей реконструкции пространства вдоль 70-километровой береговой линии главной реки Прикамья. Причем некоторые из них окажутся для жителей краевого центра настоящим сюрпризом.
Так, к 300-летию Перми, которое состоится в 2023 году, предполагается убрать с территории города участок Горнозаводского направления Свердловской ЖД и вместо электричек пустить трамвай, а грузоперевозки перенаправить по правобережной части столицы Западного Урала.
По информации официального сайта kremlin.ru, в числе других намерений - и зачистка площадки, ныне занимаемой заводом имени Шпагина, точнее ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод Ремпутьмаш». На месте этого принадлежащего РЖД предприятия с дореволюционной историей могут встать новые здания краевого краеведческого музея и Пермской художественной галереи.
Вторую сцену Пермского государственного академического театра оперы и балета имени Чайковского также могут построить неподалеку. А пока в исторических зданиях Речного вокзала и старинного ж/д-вокзала Пермь I должен будет открыться мультимедийный парк «Россия - моя история».
Кроме того, предполагается, что изменение конфигурации пермского участка Горнозаводской ветки позволит ликвидировать ж/д-насыпь, отгораживающую территорию государственного университета от Сада камней, в результате чего ПГНИУ сможет значительно расширить кампус.
Наконец с набережной президент Путин отправился на предприятие «ЭР-Телеком», принадлежащее также выпускнику госуниверситета Андрею Кузяеву. О подробностях визита главы государства в Пермь «Звезда» расскажет уже во вторничном номере - 12 сентября 2017-го.Использован скриншот видеозаписи REN-TV и фото сайта Президента РФ
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