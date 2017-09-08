Дягилевка и бесы

Адвокат Резник недавно заявил о своем увольнении из Московского государственного юридического университета по причине установки на стене оного мемориальной доски, посвященной выступлению здесь Иосифа Сталина. Ноги, мол, моей не будет в этом оскверненном здании.

Юристу, конечно, виднее, где работать. Но вряд ли кто мог в Перми предположить, что этот экстравагантный поступок громким эхом отзовется в нашем мирном городе. Нашелся, однако, пермяк – последователь известного витии, решивший «уволить» своего сына из… гимназии, неосторожно разместившей на своем здании баннер с портретами исторических личностей, среди которых оказался и «вождь народов».

Свои резоны гражданин пояснил широкой общественности, в том числе в эфире «Радио «Свобода», отличающегося особой «объективностью и беспристрастием» в отношении нашей страны. Конечно же, актив соцсетей не мог не откликнуться на все это – и страсти закипели…

Дошло до того, что педагогов знаменитой гимназии часть сетевой общественности попыталась обвинить во всех грехах – вплоть до «растления малолетних» и «поддержки кровавого диктатора». К благодатному полю внезапно открывшихся возможностей бесплатного пиара сразу же подключились и малопопулярные местные деятели.

Но орбита пермского скандала набирала всё новую высоту, и на нее постепенно выходили всё новые и новые лица и организации, что придало и так не утихающей в стране дискуссии о роли Сталина в истории особо жесткий «уральский характер» с закономерным переходом на личности в стиле «Сам дурак!».

Особенно поразило, что некоторые блогеры предъявили принципиальному папаше его старые грехи в виде «пособничества бандеровцам».

Вообще слово «фашист», как ни странно, охотно употребляется обеими сторонами дискуссии при обозначении позиции оппонентов. Ранее вполне толерантно относившиеся друг к другу люди вдруг обнаружили в своих публикациях такой заряд взаимной ненависти, что впору серьезно задуматься об определенной расколотости нашего общества не только в оценках собственной истории.

Известно, что в ходе опроса, проведенного недавно «Левада-центром», россияне в огромном количестве назвали Сталина «самым выдающимся человеком всех времен и народов». Так ли это на самом деле или состоялась очередная «социологическая провокация» – не могу судить.

В 2012 году результаты опроса были еще более впечатляющими в плане высокой оценки деятельности Иосифа Виссарионовича. Итоги этих опросов получили широкую известность – в том числе и в учебных заведениях.

«Делать вид, что того или иного периода нашей истории, того или иного деятеля не существовало – неправильно. Незнание ведет к повторению ошибок прошлого», – сочли и в данной пермской гимназии.

При этом один депутат краевого парламента обратил внимание, что девиз баннера «Изучаем. Знаем. Понимаем» не содержит понятия «Гордимся» и, значит, не содержит оценок. А другой товарищ – громкоголосый пермский поэт – восхитился мужеством женщины – директора гимназии, «не побоявшейся шакальей кучки либералов». Были, впрочем, в адрес антисталинистов реплики и пожестче…

Но полторы тысячи левадовских респондентов, как и «противники либералов», отнюдь не вся Россия. И далеко не все готовы разделить положительные оценки деятельности и исторической роли Сталина – в силу самых разных аргументов и обстоятельств.

С уважением отношусь, например, к четкой позиции другого поэта – нашей землячки Анны Бердичевской, резко выступившей в соцсети против размещения портрета вождя на здании учебного заведения.

Кто знает ее биографию и судьбу многих других репрессированных семей, может понять истоки озабоченности некоторых людей продолжающимся, по их мнению, в стране процессом реабилитации сталинизма.

При этом просто не могу принять попытки приравнять Сталина к Гитлеру, согласиться с патологическим ожесточением «охоты на ведьм», проявленным рядом участников обсуждения «пермского скандала». И прежде всего в отношении педагогов упомянутой гимназии, известной своим бережным и отстраненным от политической конъюнктуры отношением к историческим личностям.

Нетрудно выплеснуть желчь и накопленное личное недовольство, неудовлетворенность жизнью на публику, в соцсети – поводом может стать что угодно, тем более такая противоречивая фигура, как Сталин.

Трудно не согласиться с высказанным мнением одной пермской общественной организации, что «искусственная эскалация конфликтов вокруг образов исторических лиц и событий не приведет ни к утверждению исторической правды, ни к общественному примирению, ни к конструктивной дискуссии».

И вот – новый аспект ситуации. По-житейски понятно, что при отсутствии средств на ремонт кирпичной стены гимназия согласилась на установку вполне невинного (если без предвзятости) баннера.

Теперь вот выяснилось, что делать это на фасадах объектов культурного наследия вообще нельзя. Требовалась санкция контролирующей инспекции. И всё можно было решить «в рабочем порядке» без ущерба «демократическому имиджу» Перми.

Но оголтелая политизация надуманного конфликта сделала свое дело. И ничего другого придумать уже не смогли, кроме как «выкинуть белый флаг» – заклеить бумагой «нежелательное» лицо.

А как быть с пятном на репутации руководителей учебного заведения?..

«Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина – это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что? Россия капитально изменилась», – сказал в недавнем интервью американскому режиссеру президент страны.

Мы действительно изменились, но вовсе не изжили еще большевистской непримиримости к тому, что считаем противоречащим собственным взглядам. «Яблочники», например, предложили законодательно запретить в России установку памятников Сталину и его изображений.

Как будто это поможет решить наши сегодняшние социальные и экономические проблемы. И будто выполнение требований радикалов о снятии баннера с облупившейся стены улучшит не только политический имидж краевого центра, но и его внешний вид…

Позвонил приятель из Германии – выпускник этой гимназии:

– Вы что там, с ума посходили?!

И добавить к этому просто нечего…

Сергей ЖУРАВЛЕВ