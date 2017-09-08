Главам муниципалитетов края страшно жить - их закошмарили законники

Состоялось очередное заседание Совета глав муниципальных образований Пермского края, на котором были подведены промежуточные итоги реализации проекта «Муниципальные дороги» и презентованы планы дорожных ремонтов в территориях на будущую трёхлетку.

И хотя ремонтные работы на дорогах в текущем году идут с опережением сроков, а в отстающих всего пять муниципалитетов из сорока восьми, но главы всё равно высказывали недовольство. В особенности предписаниями со стороны надзорных органов, большинство из которых просто невозможно исполнить.

РЕМОНТЫ ПОДХОДЯТК КОНЦУ

Открыл заседание глава региона Максим Решетников, который начал с позитива. Что нынче в дорожную отрасль Пермского края привлечено почти 12 миллиардов рублей, где 4,7 миллиарда направлено на дороги местного значения.

Что муниципалитеты получили средств в два раза больше, чем в прошлые годы. Что все деньги ушли на места вовремя, а это позволило подрядчикам уже в конце мая выйти на большую часть объектов.

И при этом в 12 территориях – в Губахинском, Кунгурском и Соликамском городских округах, в Чайковском, Бардымском, Березовском, Октябрьском, Ординском, Оханском, Чайковском и Чернушинском районах и ЗАТО Звездном – работы на сегодняшний день уже завершены.

В 28 территориях план по ремонтам исполнен на 70 процентов и выше. И только пять муниципалитетов числятся в отстающих.

Не вдаваясь в подробности и оставив тему по текущему состоянию дел министру транспорта Николаю Уханову, который дожидался своей очереди у микрофона, врио губернатора вкратце обозначил планы на будущее. Мол, необходимо наращивать темпы. Ежегодно необходимо строить и ремонтировать порядка 450 километров дорог.

Поэтому, по словам Максима Геннадьевича, на ближайшую трёхлетку уровень финансирования проекта «Муниципальные дороги» останется таким же высоким: на 2018 год – 4,7 миллиарда рублей, на 2019-й – 4,1 миллиарда, на 2020-й – 4,1 миллиарда.

Что же касается сроков, то муниципалитеты уже в декабре должны начать конкурсные процедуры по работам в следующем году, а к середине апреля должны быть заключены все контракты.

Дескать, если что-то и сможет затормозить выход подрядчиков на объекты в конце апреля – начале мая, так только погода. Другие объяснения приниматься не будут.

ХВАТИТ «КОШМАРИТЬ» ГЛАВ!

А дальше выступал министр транспорта Николай Уханов, который отметил, что в среднем выполнение плана по дорожным работам сегодня составляет 80 процентов, после чего сосредоточился на проблемных территориях. Их пять.

Это Кудымкар и Кочёвский район, где исполнение плана ниже 50 процентов, а также Березники, Александровский и Кунгурский районы, где степень готовности объектов встала на отметке 10–15 процентов.

Понятно, что в Березниках ситуацию тормозят документальные проблемы, ведь там идёт строительство инфраструктуры для микрорайона Любимов. И не всегда в таких крупных проектах удаётся попадать в план, вовремя получая все разрешительные документы. Но глава Березников Сергей Дьяков заверил, что до конца сентября в график войдут.

В Александровском районе отставание связано с тем, что пришлось менять подрядчика. А на объектах в Коми округе проблемы возникли в связи с тем, что подрядчик сейчас занят на дорожных ремонтах в краевом центре и просто не имеет мощностей, чтобы работать «на два фронта».

– Это безобразие! – вклинился в доклад глава региона. – Просмотрите контракт и предъявите максимальные штрафные санкции такому подрядчику. А то наберут объектов по территориям – и бегай за ними…

Когда доклады и разбирательства были закончены, Максим Решетников предложил задавать вопросы. Мол, что мешает работать? И всё ли понятно? Обычно в таких случаях все молчат, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Однако в этот раз один из глав выступил с репликой, что планомерной работе муниципалитетов в области дорожного строительства и ремонтов мешают надзорные органы.

Что главы уже устали от постоянных претензий дорожного надзора, который функционирует при ГИБДД и который на жалобу каждого садовода по поводу плохого состояния грунтовой дороги пишет в муниципалитет предписание отремонтировать эту дорогу.

Что когда главы получают подобные предписания, то они не знают, что с ними делать. Потому что если ты не выполняешь предписание, то получаешь штраф. А выполнить ты его не можешь, потому что все деньги в бюджете давно распланированы.

Главы возбуждённо загудели. А Максим Решетников немного завёлся. Сразу же призвал руководителей муниципалитетов вовлекать всех представителей надзорных органов на местах в обсуждение и согласование инфраструктурных проектов, в обсуждение бюджета.

Также поручил своим помощникам запланировать на ближайшее время совещание с участием руководства прокуратуры, МЧС, ГУВД и других силовых и надзорных органов, которые наделены правом выписки предписаний.

– Я понял задачу, – резюмировал врио губернатора. – Нам нужно договориться о понятных правилах и исключить ситуации, когда «кошмарят» глав. Принцип должен был такой. Пусть надзорные органы выскажут свои претензии на берегу, когда идёт вёрстка перечней объектов, утверждение бюджетов. И согласуют их. И больше не надо нам их предписаний.

ПАРТНЁРСТВО ДЛЯ ОБЩЕГО ДЕЛА

Благодаря такому фону несколько пострадал заместитель руководителя КСП Владимир Шуклецов, которого пригласили на совет глав рассказать о нарушениях при использовании краевых субсидий на ремонтах дорог местного значения.

Стоило Владимиру Леонидовичу начать свой доклад про дороги, которые ремонтируются за счёт субсидий, но не имеют никаких правоустанавливающих документов, отсутствуют на бюджетном учёте муниципальных образований, а поэтому являются самовольной постройкой, как он был резко остановлен главой региона.

– Остановитесь, – обратился к зампреду КСП Максим Решетников. – Вы совсем не о том. Не надо рассказывать, что что-то строится без разрешения. Если по-вашему подходить, то мы вообще ни одной дороги в крае никогда не построим, потому что везде нужны проекты и экспертизы. Давайте на три года закроем весь край и будем, исходя из вашей трактовки Бюджетного кодекса и других документов, сидеть и разрабатывать бумажки. А люди пусть по грязи ездят. Тогда вы идите к людям и рассказывайте им, что вы так считаете. Я считаю, что мы можем через капитальный ремонт привести в порядок капитальную сеть. Поэтому вы эту часть доклада забудьте, я вас очень прошу, и сосредоточьтесь именно на бюджетных нарушениях. В конце концов, вы для этого созданы, а не для того, чтобы подменять собой стройнадзор, прокуратуру и другие органы. Вам понятно?

Владимиру Леонидовичу было не очень понятно, ибо его доклад был в стандартном варианте, где основной ожидаемый всеми результат – масштабные цифры нецелевого и неэффективного расходования средств. Но он всё равно кивнул.

И продолжил, немного повторяясь, уже в более мягком формате. Рассказал и показал на слайдах дороги, которые нельзя назвать дорогами, потому что вместо щебня в их основе битый кирпич и бетон.

А также отметил некоторые позитивные моменты, когда дороги по документам были построены неправомерно, но их можно назвать дорогами. Его небольшой доклад Максим Решетников сопроводил призывом к главам быть честными и понимать, что контролёры и ревизоры выявят любые приписки и подлоги на раз-два-три.

Закончил врио губернатора тем, что в очередной раз призвал всех заинтересованных лиц к использованию возможностей портала «Управляем вместе». Потому что лучше партнёрствовать, чем враждовать и ставить друг другу палки в колёса.

Мол, до 15 сентября на портале будут выложены реестры заявок по ремонту дорог на будущий год. И пусть их все смотрят и изучают: надзорные органы, представители федеральных структур, общественность и так далее.

У них всех есть месяц, чтобы подготовить свои представления, претензии и пожелания. И направить их хоть на сам портал, хоть в муниципалитеты в виде официальных писем.

С 15 октября до 1 ноября реестры заявок на 2018 год будут скорректированы и утверждены. После чего претензии от тех, кто желает «покошмарить» глав и позарабатывать на них «звёздочки» и «палки», приниматься уже не будут.

Евгений ПЛОТНИКОВ