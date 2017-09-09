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Пермская краевая газета

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Боевые действия между краснокамскими автобусниками перенесены в краевой центр

14:37  08.09.17 Вдогонку

На конечной остановке автобуса №146 маршрута «Краснокамск-Пермь», возле Центрального рынка крайцентра, когда шофер в перерыве между рейсами решил попить чай, на него напал другой водитель – представитель конкурирующей компании.

Он с силой оттолкнул кондуктора, что стояла в проходе, и приставил нож к горлу человека с термосом: «Еще раз будешь ходить передо мной, забирать моих пассажиров, я тебя прирежу!»

Эту картину видели пассажиры, которые постепенно заполняли автобус. Они были в шоке!  Кто-то из них сообщил о конфликте в полицию. Нападавший пытался скрыться, но оперативно подоспели правоохранители, - его задержали.

Оказалось, конфликт имел экономические причины. Дело в том, что самый выгодный маршрут «Краснокамск-Пермь» сейчас обслуживают несколько компаний. Причем утром и вечером автобусы идут переполненные: едут студенты и горожане, работающие в краевом центре.

Поэтому тот, кто первым подъезжает к автобусной остановке, получает хорошую выручку. Опоздавший - остается с пустым карманом. Эта ситуация напрягает водителей, обостряет капиталистическое соревнование до открытых конфликтов.

Как сообщили «Звезде» в прокуратуре Краснокамска, заявление о шофра, ставшего жертой ножевой атаки, поступило в отдел полиции МВД России по Краснокамскому району Пермского края 3 сентября. В настоящее время проводится проверка по факту нападения.

А в понедельник 11 сентября в прокуратуре состоится заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения в районе, на которую будут приглашены и представители конкурирующих фирм-перевозчиков.

Добавим, что шоферские стычки за право первой ездки начались еще пару лет назад. Тогда водители и их хозяева делили нерентабельный маршрут «Стряпунята-Краснокамск»: на кону стояли компенсации выпадающих доходов.

Анастасия ФАДЕЕВА

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