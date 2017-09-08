Под Лугой от взрыва снаряда погиб пермяк - офицер и четверо сослуживцев ранены

Трагическое ЧП произошло 7 сентября 2017-го на 33-м общевойсковом полигоне Западного военного округа под городом Луга.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, в 12:30 при стрельбе из танка Т-72 один из снарядов взорвался в непосредственной близости от укрытия, где сидели саперы - офицер и пятеро солдат.

Первоначально в ходу была версия о рикошете от земли, но в настоящее время источники говорят о случайном попадании в блиндаж. В результате, как пишут СМИ северной столицы, погиб 20-летний рядовой из Пермского края Андрей Виттих, служить которому оставалось 2,5 месяца.

Пятеро других пострадавших ранены: один - несильно, четверо - тяжело. В частности, 25-летний старший лейтенант при разрыве лишился руки, а в госпитале ему ампутировали ногу.

Фото Владислав Белогруд