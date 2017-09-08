Под Лугой от взрыва снаряда погиб пермяк - офицер и четверо сослуживцев ранены

Большое интервью главы Прикамья
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Пятница 8 сентября 2017 года
Трагическое ЧП произошло 7 сентября 2017-го на 33-м общевойсковом полигоне Западного военного округа под городом Луга.
Как сообщает пресс-служба ЗВО, в 12:30 при стрельбе из танка Т-72 один из снарядов взорвался в непосредственной близости от укрытия, где сидели саперы - офицер и пятеро солдат.
Первоначально в ходу была версия о рикошете от земли, но в настоящее время источники говорят о случайном попадании в блиндаж. В результате, как пишут СМИ северной столицы, погиб 20-летний рядовой из Пермского края Андрей Виттих, служить которому оставалось 2,5 месяца.
Пятеро других пострадавших ранены: один - несильно, четверо - тяжело. В частности, 25-летний старший лейтенант при разрыве лишился руки, а в госпитале ему ампутировали ногу.Фото Владислав Белогруд
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