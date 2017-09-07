Прокуратура связала дорогой недострой в Чусовском районе и взяточничество большого чиновника

Бывший начальник управления капитального строительства Чусовского района Пермского края О. подозревается в получении взятки в связи со строительством учительского дома на станции Селянка, который до сих пор не сдан в эксплуатацию.

Учительский дом должен был объединять под одной крышей квартиру для педагога, начальную школу и детский сад на 25 малышей. Половина из 20 миллионов рублей на строительство учительского дома в Селянке была выделена из федерального бюджета, остальное – из краевых и муниципальных средств. Объект планировали сдать ещё к концу 2015-го или к началу 2016 года.

Из-за многочисленных недоделок контракт с подрядчиком, который не сумел выполнить работы в установленный срок, был расторгнут. Вместо него к работам приступил другой подрядчик, но он также не смог справиться с долгостроем. Несмотря на то что учительский дом уже под крышей, до сих пор неизвестно, когда будут закончены все работы и объект сдадут наконец в эксплуатацию.

Зато известно, что в деле могла присутствовать криминальная составляющая. Бывший начальник УКСа, который должен был контролировать ход работ, является подозреваемым по уголовному делу о взятках.

– Уголовное дело в отношении него расследуется, в том числе и по учительскому дому в Селянке, – сообщил «Звезде» прокурор Чусового Василий Останин. – Я думаю, что в ближайшее время следствие будет закончено и дело направят в суд для рассмотрения.

Юрий СОФОНОВ

От редакции:

Добавим, что с 2011 года общая стоимость тендеров, объявленных по учительскому дому в Селянке, составила почти 42,4 млн рублей. Самые последние суммы - это 240 тысяч на отпление объекта незавершенного строительства и около 280000 рублей на его охрану.

Объявлен и открытый конкурс со стартовой ценой в 723 тысячи 341 рубль 23 копейки на обследование педагогического недостроя - с корректировкой проектно-сметной документации и проверкой (здесь внимание!!! - ред.) достоверности сметной стоимости объекта.

На снимке - прокурор Василий Останин, фото газеты «Чусовской рабочий»