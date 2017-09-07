Похороны старика «Протона» - не за горами, но «Протон-ПМ» не пропадет

С треском проиграв космическое соревнование Илону Маску, Роскосмос сжимает зубы и делает ставку на «Ангару». Примерно так можно оценить текущее состояние дел в отечественной ракетно-космической отрасли осенью 2017 года.

Годовой простой с запусками «Протона» был лишь первым звонком о кризисе в российской космонавтике. Дальше будет целая череда позорных провалов, самый зримый из которых – снижение количества пусков даже по сравнению с одной-единственной частной компанией SpaceX.

И теперь главный вопрос – какую цену за всё это придётся заплатить. И какое место в этой битве займут пермские предприятия ракетно-космической отрасли, наиболее известным из которых является «Протон-ПМ».

В конце августа в ГКНПЦ имени Хруничева под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина и главы Роскосмоса Игоря Комарова прошло совещание, в некотором роде подытожившее экстренное спасение окончательного сборщика «Протонов», из-за которого в отрасли и образовался годовой тромб.

Там было объявлено, что с 2025 года производство ракеты-носителя «Протон-М» прекращается, а вместо него будут летать ракеты семейства «Ангара».

По словам Дмитрия Рогозина, центр Хруничева является стратегически важным предприятием, поскольку именно здесь «в ближайшей перспективе завершается производство ракет-носителей «Протон-М» и начинается переход к серии ракет «Ангара-А5» и её модернизированной версии «Ангара-А5М».

Он напомнил, что по решению президента страны Владимира Путина в 2021 году должен быть проведён пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный. К этому моменту должны быть завершены все строительные работы, поставка технологического оборудования, его монтаж и испытания.

– Соответственно, аналогичные и не менее сложные работы должны пройти и с самой ракетой, чтобы к концу 2021 года она смогла взлететь с Восточного, – заявил на совещании вице-премьер.

И вполне лучезарно осветил завершение судьбы главной российской космической «лошадки», летающей с 1965 года, рассказав, что эшелон с «Протоном-М» только что отправился на космодром. По словам Рогозина, до конца этого года Россия запустит ещё три таких ракеты, а в 2018-м центр Хруничева отправит на космодром девять «Протонов».

И так до 2025 года, когда «Ангара» окончательно займёт должность главного российского космического «извозчика». Для пермского «Протона-ПМ», где делают первую ступень этой ракеты в виде двигателей РД-276, всё это очень хорошие новости, поскольку ежу понятно: нет пусков – нет денег.

Правда, Рогозин ни слова не сказал о цене, которую пришлось заплатить за вытаскивание центра Хруничева из долговой ямы. Цена ужасающая: 65 миллиардов рублей по программе финансового оздоровления ГКНПЦ имени Хруничева государство уже выделило, и ещё 33 миллиарда надо.

Программа была принята в декабре 2014 года, поскольку уже тогда было ясно, что предприятие находится в критическом состоянии: на тот момент накопленные убытки от операционной деятельности центра с 2007 года достигли 11,9 миллиарда рублей, а долги перед поставщиками – 14,7 миллиарда рублей.

По мнению Роскосмоса, такая ситуация сложилась «из-за уменьшения гособоронзаказа, что привело к миллиардным сокращениям денежных поступлений на предприятие». В первую очередь это касается сокращения планов по закупке лёгких и тяжёлых ракет-носителей «Ангара», взлетевших ещё в 2014 году, и с тех пор – тишина.

По той простой причине, что себестоимость пуска «Ангары», как мы уже рассказывали, составляет примерно 100 миллионов долларов США, что на треть дороже, чем запуск аналогичного по грузоподъемности «Протона-М». И на 40 процентов дороже, чем пуск ракеты Илона Маска Falcon 9. Ну и космодром Восточный ещё не готов, конечно.

Спасали центр Хруничева всем миром. В 2014–2017 годы центр напрямую получил из федерального бюджета 15,9 миллиарда рублей, 27,1 миллиарда в виде зай­ма выдал Роскосмос, кредит на 9,6 миллиарда дал Сбербанк, и бридж-кредит на два года под ставку 2,53 процента годовых в 12,5 миллиарда рублей выделил Внешэкономбанк.

В целом центр имени Хруничева, как мы уже говорили, получил 65,1 миллиарда рублей. Но для стабилизации работы предприятию требуются ещё около 33 миллиардов, поскольку только ежегодные выплаты по кредитам составляют более 5 миллиардов рублей; правда, в эту сумму не входит стоимость высвобождаемых земельных участков в Филях.

К 1 октября Минобороны, Минэкономики и Росимущество должны подготовить в правительство условия приватизации непрофильных активов центра, а к 20 декабря – завершить сделку по продаже. Центр Хруничева высвобождает до 80 процентов производственных площадей и переносит производство на омский «Полёт».

А для окончательного решения финансовых проблем руководство Роскосмоса уже обратилось в правительство с проектом доклада президенту Владимиру Путину о разрешении… на списание долга ГКНПЦ имени Хруничева. Нужно лишь принять соответствующие нормативные акты, чему противодействуют ведомства финансово-экономического блока, апеллирующие к ограниченным возможностям бюджета.

Кстати, на сайте госзакупок уже размещено сообщение о проведении Роскосмосом конкурса на строительство стартового стола для «Ангары» на космодроме Восточный, где указана предполагаемая предельная стоимость комплекса – 37,7 миллиарда рублей.

Там же уточняется, что в эту сумму не включены расходы на разработку, изготовление и монтаж технологического оборудования, так что, по оценке экспертов, эта сумма вырастает до 56 миллиардов. Таким образом, средств, брошенных на спасение центра Хруничева, на котором работают 40 тысяч человек, с лихвой бы хватило для финансирования работ на космодроме.

А что же SpaceX, на которой работают менее 5 тысяч сотрудников? К началу сентября «Ололоша Маск», как его иронично именуют в российской блогосфере, провёл 12 успешных запусков своей ракеты Falcon 9, а российские «Протоны» и «Союзы» стартовали только 11 раз.

Из них два запуска, строго говоря, на счёт Роскосмоса можно не записывать, поскольку они осуществлялись в интересах европейской компании Arianespace на космодроме Куру во Французской Гвиане. Сколько раз из общего количества российских пусков взлетал «Протон», даже говорить стыдно: всего два раза.

На рынке космических стартов в 2017 году Россия окончательно уступила США: на долю американцев приходятся 33 процента всех пусков, произведенных в мире к 24 августа 2017 года. На нашу долю пока приходится 21 процент, 15 процентов отошли Китаю, 12 – Европе, 10 процентов – Японии и 8 процентов – Индии.

Все пуски, кроме двух китайских и одного японского, были успешными. И хотя до конца этого года Роскосмос и SpaceX планируют осуществить ещё по 11 пусков, общую картину это уже не изменит.

Кроме того, SpaceX опережает Роскосмос и по структуре портфеля заказов. Из 11 пусков российских ракет в 2017 году три проведены в интересах военных, четыре – для МКС, два пуска приходятся на Arianespace, в результате одного старта на орбиту выведен российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК».

Коммерческий пуск был произведен всего один раз – в интересах американского заказчика, оператора EchoStar. А SpaceX с начала года запустила три грузовика Dragon для НАСА и аппарат NROL-76 для военных, остальные же восемь пусков были исключительно коммерческими, в том числе в интересах иностранных заказчиков (из Люксембурга, Великобритании, Болгарии и Тайваня).

К концу года разрыв между числом коммерческих и прочих (гражданских и военных) стартов между SpaceX и Роскосмосом только увеличится, поскольку госкорпорация фактически запускает носители только в интересах Минобороны и для Международной космической станции.

Что там Дмитрий Рогозин в 2014 году после введения санкций американцам предлагал? Батут? Тогда он мог себе это позволить, ведь в 2013 году Россия контролировала 60 процентов мирового рынка коммерческих пусков, Европа – 20 процентов, а SpaceX – 10 процентов.

Но уже по итогам 2016 года США осуществили 11 коммерческих пусков, ЕС – восемь, Россия – всего два. Больше всего заработали США (1,185 миллиарда долларов) и ЕС (1,152 миллиарда долларов). Нашей же стране в прошлом году коммерческие пуски принесли лишь 130 миллионов долларов. SpaceX достались шесть коммерческих пусков, на которых компания заработала втрое больше, чем Роскосмос.

Ну а по итогам 2017 года SpaceX намерена занять 45 процентов мирового рынка коммерческих пусков (у ЕС останется около 40 процентов, у России – всего 15 процентов), а в 2018-м – нарастить свою долю до 60–65 процентов (ЕС отводится 30 процентов, России – менее 10 процентов).

И судя по последним сообщениям, американцам это вполне удастся. Ведь уже в августе SpaceX провела успешные огневые испытания всех трёх ускорителей первой ступени сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy, способной выводить на околоземную орбиту 63 тонны груза, на геопереходную – 26,7 тонны, на Марс – 16,8 тонны и 3,5 тонны на Плутон.

Первый запуск Falcon Heavy Илон Макс надеется осуществить уже в ноябре, а пока что поставил перед своими сотрудниками новую фантастическую задачу: чтобы его ракеты не просто возвращались, но и были готовы к повторному запуску через 24 часа. Возвращение же первых ступеней, которое для нас остаётся мечтой, для SpaceX стало рутиной.

И хотя стоимость пусков Falcon 9 по сравнению с тем же «Протоном» достаточно высока и начинается где-то с 83 миллионов долларов для военных, неэффективность российской космической структуры уже всем очевидна. Это не говоря о том, что на том же «Протоне-ПМ» работают 4,5 тысячи человек, а ведь они делают только первую ступень.

SpaceX же с пятью тысячами сотрудников сама разрабатывает и производит двигатели для своих ракет, создает космические грузовики Dragon и планирует запустить пилотируемый корабль Dragon-2.

Это то же самое, как если бы у нас в Новых Лядах полностью собирали «Ангару», да ещё бы и разрабатывали пилотируемую «Федерацию». С последующим запуском на космодроме в Молёбке. Немыслимо, короче.

Ну и что делать в таких условиях? Стратегически – реформировать отрасль. Создавать конкуренцию, выращивать на космическом рынке частные компании так же бережно, как это делало НАСА с той же SpaceX, обеспечивая Илона Маска заказами, несмотря на все неудачи. Над которыми громко смеялась российская блогосфера.

Правда, с середины этого года уже не смеётся. Ведь одной из ключевых особенностей SpaceX как любой высокотехнологичной компании является большая доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, результаты которых в случае экономической целесообразности немедленно внедряются в производство и находят место на рынке.

У нас же невероятно закрытая космическая отрасль под мантры о Королёве и Гагарине превратилась в доильный агрегат для бюджета, на выходе показывая полную неспособность обеспечить хотя бы один действующий аппарат за пределами лунной орбиты.

При этом в профессионализме сотрудников того же «Протона-ПМ» никто не сом­невается – ведь в первую очередь благодаря первой ступени «Протон» стал самой надёжной ракетой в мире. Но пермяков это не спасает.

Впрочем, на прошедшем МАКСе-2017 глава края Максим Решетников не просто так «выбил» из главы Роскосмоса Игоря Комарова обещание инвестировать в проект «Нового Звёздного» 8 миллиардов рублей. Если производственная площадка в Новых Лядах станет единственным производителем маршевого двигателя для «Ангары» РД-191, а потом и РД-191М, то место под солнцем у «Протона-ПМ» ещё будет. А там посмотрим.

Если давать исторические сравнения, то российская космонавтика в 2017 году терпит свою Нарву – поражение войск Пет­ра I от шведской армии короля Карла XII. Ничего, через девять лет была Полтава.

Сейчас ситуация видится следующим образом. Поскольку шарахаться с заменой дорогой «Ангары» уже поздно, Роскосмос решил довести проект до ума. По словам генерального директора ГКНПЦ имени Хруничева Андрея Калиновского, «разработана программа по снижению стоимости производства ракеты «Ангара», включающая в себя конструкторские, технологические и организационные решения.

Концентрация производства в Омске, когда всё объединено в одном корпусе, что позволит сократить лишние площади, – тоже один из факторов снижения стоимости. Реализация программы позволит сделать «Ангару» конкурентоспособной». А пока что цена «Ангары» высока, потому что новая ракета находится на этапе опытно-конструкторских работ.

«Первые опытные образцы любой техники всегда крайне дорогие», – пояснил Калиновский. Кстати, и сам перенос производства ракеты из Москвы в Омск обоснован необходимостью снижения стоимости изготовления ракеты. В столице останется лишь производство третьей ступени ракеты «Ангара-А5». И Пермь тоже звучит в этих планах вполне обоснованно.

Кроме того, запущена программа модернизации семейства. «Ангара-А5М» создается на базе «Ангары-А5» с максимальным сохранением основных конструкторских решений прототипа путём реализации доработок, значительно повышающих технико-экономические характеристики.

После создания «Ангары-А5М» планируется перейти к разработке ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5В». Но везде в основе семейства носителей «Ангара» лежит универсальный ракетный модуль (УРМ), представляющий собой законченную конструкцию, состоящую из баков окислителя и горючего, соединенных проставкой, и двигательного отсека.

Каждый универсальный модуль оснащается одним мощным жидкостным реактивным двигателем РД-191. Который, кстати, будет устанавливаться и на вторую ступень «Ангары», состоящую из таких же УРМ. Так что теперь говорить о том, что в Перми, как и раньше, будут делать первую ступень, не совсем верно.

В Перми будут делать именно маршевый двигатель для «Ангары», которая, хочется верить, в 2021 году запустит-таки пилотируемый корабль «Федерация» с роботом Fedor на борту. И именно с космодрома Восточный.

И вот тогда начнётся самое главное – постепенное завоевание своей доли на мировом рынке коммерческих пусков, которую мы бездарно потеряли в 2016–2017 годах. Но для этого хорошо бы провести внутреннюю модернизацию отрасли, как Пётр I в своё время реформировал армию. А вот как это сделать – это уже совершенно другой разговор.

Алексей КЛОЧИХИН