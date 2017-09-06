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Пермская краевая газета

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«Семерка» утрамбовала «Хендай» в остановку

19:04  06.09.17 Ну и ну!

ДТП с участием ВАЗ-2107, иномарки Hyndai и автобусной остановки случилось примерно в шесть часов вечера 5 сентября в городе Добрянка Пермского края.

В микрорайоне Комарово на улице Комсомольская водитель «Хендая» стал притормаживать перед поворотом, а мужчина, управлявший «семеркой», катившей сзади в попутном направлении, не заметил этого и не сбросил скорость.

В результате, отечественное «чудо» так въехало «иностранцу» в задний бампер, что подвергшийся удару автомобиль влетел прямо в остановку общественного транспорта. Только по случайности никто не пострадал.

Впрочем, гражданину из «Лады» придется-таки ответить за столкновение. Сотрудники ГИБДД, оценив ситуацию, предположили, что виноват именно он, сообщает районное издание «Зори Плюс».

Фото «Зори Плюс»
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