«Семерка» утрамбовала «Хендай» в остановку

Большое интервью главы Прикамья
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Среда 6 сентября 2017 года
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ДТП с участием ВАЗ-2107, иномарки Hyndai и автобусной остановки случилось примерно в шесть часов вечера 5 сентября в городе Добрянка Пермского края.
В микрорайоне Комарово на улице Комсомольская водитель «Хендая» стал притормаживать перед поворотом, а мужчина, управлявший «семеркой», катившей сзади в попутном направлении, не заметил этого и не сбросил скорость.
В результате, отечественное «чудо» так въехало «иностранцу» в задний бампер, что подвергшийся удару автомобиль влетел прямо в остановку общественного транспорта. Только по случайности никто не пострадал.
Впрочем, гражданину из «Лады» придется-таки ответить за столкновение. Сотрудники ГИБДД, оценив ситуацию, предположили, что виноват именно он, сообщает районное издание «Зори Плюс».Фото «Зори Плюс»
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