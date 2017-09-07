Не верьте в сказки, стряхивая лапшу с ушей

Ей-богу, пора бить тревогу. На финансовом рынке и не только Пермского края развелось столько «черных брокеров», портящих настоящее финансовым структурам и светлое будущее заёмщикам, что не замечать проблему уже нельзя. Газеты объявлений и интернет-форумы буквально пухнут от количества обещаний халявных денег.

А на днях опять в почтовый ящик подложили вот такую бумажку: «Предоставлю быструю и эффективную денежную помощь для работающих граждан всех регионов и пенсионеров под 17 процентов годовых. Срок займа – до 96 месяцев. Сумма займа – до 6 миллионов рублей. Кредитную историю не проверяю. Быстрое рассмотрение заявки, в среднем – 20–40 минут. Получение наличных в день обращения», – обещала некий частный кредитор Светлана.

Ну и, естественно, без залога и поручителей. Причем «инвестора» не интересовало, есть ли у меня уже кредиты и сколько я по ним плачу ежемесячно. Ну чистой воды благотворитель. Я бы даже сказал, меценат. Не поленился, позвонил.

– Да, – говорят на том конце телефонной трубки, – предоставляем частные займы. С гарантией!

– Гарантия, – говорю, – это хорошо. А какие они у вас, гарантии?

– А такие, – отвечают, – что займы предоставляются дистанционно либо при личной встрече, если такое возможно, переводом денежных средств на ваш счет или карту. Причем никакой предоплаты, комиссия за посреднические труды праведные – после получения денег.

Естественно, я изобразил заинтересованность – условия-то сказочные! Далее мне перечислили всё то, что написано в ранее обнаруженной в почтовом ящике бумажке, и подтвердили, что услуги по оформлению кредита я оплачиваю после получения кредитных средств в отделении банка путём перечисления причитающегося посредникам процента на их счёт.

Однако, добавили после гроссмейстерской паузы, «в своей работе мы уже не раз сталкивались с недобросовестными клиентами, которые, воспользовавшись нашей помощью и получив долгожданный кредит, просто пропадали со связи или же отказывались оплачивать нашу работу. В итоге мы не только не зарабатывали, но и оставались в большом минусе, поскольку на проведение каждого клиента тратятся и деньги, и время. Чтобы исключить подобную неприятную ситуацию, мы просим вас произвести оплату наших расходов по оформлению вашей кредитной заявки в размере 11 тысяч рублей».

Пока я изумленно переваривал полученную информацию о наличии завернутой в красивую обертку предоплаты, приятный голос на том конце провода сообщил, что «так как сейчас очень тяжёлые времена, проблемы с экономикой, сокращения на работах, повышение цен на любую продукцию – проще говоря, не у всех есть возможность оплатить данную сумму в размере 11 тысяч рублей, – просим вас оплатить сумму в размере 5500 рублей, а точнее, 50 процентов от стоимости работ».

Как мне пояснили далее, я должен радоваться, так как данная сумма входит в сумму причитающегося посредникам вознаграждения, а не является дополнительной. И она будет выполнять функции страховки для них (брокера – авт.) на случай, если я окажусь недобросовестным клиентом и не выполню свои обязательства по выплате вознаграждения в полном объёме.

Вот такие пироги. Кстати, потом еще оказалось, что за перевод денежных средств на мою карту или счёт я тоже должен был бы заплатить – еще 2500 рублей.

На мой праведный гнев – как же так, вы же говорили, что кредит без предоплат! – мне реально прочитали лекцию о том, что «если вы чем-то занимаетесь в своей жизни, то в силах это сделать (то есть заплатить деньги – авт.). Если же вы ищете человека, который вам подарит деньги, то это не к нам! И вообще, не тратьте наше время, говоря, что предоплата – это признак мошенников. Нам просто нужна гарантия, что вы серьёзный и самостоятельный человек, который будет своевременно возвращать взятый займ. А плата за перевод денежных средств – это не предоплата, а всего лишь комиссия за сам перевод. И оплачивается она только при условии одобрения кредита».

Ну а дальше всё по шаблону: мол, как только я произведу оплату указанных сумм, со мной свяжется сотрудник банка, чтобы согласовать удобные дату и время визита в отделение банка для подписания всех необходимых документов и получения денежных средств в кассе.

Естественно, меня тут же предупредили, что «у нас нет возможности долго удерживать вашу одобренную кредитную заявку». То есть типа платите быстрее, а то 6 миллионов от вас уплывут. Хотя не сомневаюсь, что после того как я внес денежки, со мной бы никто не связался. И от меня уплыли бы и их 6 миллионов, и мои 8 тысяч рублей.

Я, конечно, над мошенниками посмеялся, нехорошими словами их отругал. Но сколько же людей ведутся на эти разводы! Бывают вообще дикие случаи. На одном из интернет-форумов наткнулся на случай, когда после оплаты «расходов» и «комиссии» человеку пришло следующее письмо. Я, молча съезжая со стула, цитирую его без купюр:

– Здравствуйте. Мы связались с нашим сотрудником банка, он нас немножко разочаровал и поставил перед фактом. Так вот, объясняем. Наш сотрудник банка говорит, что нужно застраховать документы по вкладу, который на вас открывали, поскольку мы работаем, чтобы добиться стопроцентного результата. Разговор о том, чтобы в дальнейшем нас с вами не взяли за одно место, поскольку верха зажимают, и чтобы ничего не заподозрили, сами понимаете. Также – не рисковать вашим кредитом, поскольку безопасность прежде всего. Наш сотрудник банка сообщил нам, что это будет стоить 35 тысяч рублей. Поэтому наше руководство готово внести за вас 25 тысяч рублей. Руководство пойдёт вам на уступки, поскольку мы вам преподнесли не самую приятную новость, – а мы думаем, она для вас неприятная. Оставшуюся сумму, 10 тысяч рублей, довнесёте вы, поскольку у всех есть какие-то риски, мы поможем вам, а вы – нам. Этот процесс займёт один час, и вы получаете кредит без каких-либо проблем – мы это гарантируем на сто процентов. Наш сотрудник банка плохого не посоветует, поверьте, потом сами во всём убедитесь. Отказываться от кредита в данном случае глупо, поскольку он действительно одобрен. Если вы откажетесь от нашего кредита, потом нарветесь на мошенников, которые сдерут с вас кучу денег, а от нашего кредита вы уже отказались. Спасибо за понимание…

Не надо даже и говорить, чем закончилась эта история. Человек, естественно, внял добрым людям и довнес еще 10 тысяч рублей. После этого мошенники перестали выходить с ним на связь.

Сказок в жизни не бывает. Даже «белые брокеры» – если таковые существуют, но лично я ни разу не видел, – реально взять халявный кредит не помогут. Суть работы кредитного брокера – это подготовка массовых заявлений от вашего имени и их направление в кредитные учреждения.

А также мифическое сопровождение клиента на всём протяжении оформления и получения кредита, с которым неплохо справляются сотрудники банка. Всё. Лишь консультационные услуги. И в договоре должно быть написано: «Имярек не является банком или кредитной организацией и по вопросам кредитования оказывает консультационные услуги».

Все остальные кредитные «помощники» – мошенники. Желающих взять кредит в банке – десятки и сотни тысяч, большей части из которых помочь нереально в принципе. У них длительные просрочки, судимость, отсутствие работы или прописки и так далее. Кредитный брокер не может помочь безработному или человеку без прописки!

И тому, и другому кредит не дадут нигде. Банки не хотят видеть в числе своих клиентов безработных, «просрочников» и судимых. Реклама «Кредиты для всех» – это не более чем способ завоевать ваше доверие. А потом в один прекрасный момент вы узнаете, что по неким причинам оплата всё же должна быть произведена до получения кредита…

Обещают кредитный продукт с параметрами, которых нет на рынке, – 6 миллионов рублей в 18 лет без справок о доходах и кредитной истории? Перед вами мошенники. Обещают быстрый результат? То же самое – невозможно согласовать в банке вопрос о выдаче кредита за час.

Тем более если речь идет о небольшом экспресс-кредите, то в таких случаях решение принимает не человек, а компьютер, и помочь получить такой кредит нереально в принципе. Мы в России живем, а значит, всё пишется и слушается. Потому наличие знакомых в банке – миф.

Никто не хочет быть уволенным из банка или осужденным по уголовной статье. Упоминание службы безопасности банка как гаранта выдачи кредита также смешно. Ни в одном банке служба безопасности не решает, кому выдать кредит, а кому отказать. Этим в банке занимаются, мягко говоря, другие службы и департаменты.

Ну а если вам дают стопроцентную гарантию, то перед вами мошенники в степени. Если бы всё так и было, то чудо-брокеры просто бы покупали утерянные или украденные паспорта граждан Российской Федерации за условные 1,5–2 тысячи рублей и забирали бы всю сумму кредита себе.

Зачем людям с такими возможностями вообще нужны клиенты за 20, 40, 60 или 80 процентов комиссии, если они легко могут забрать себе все сто процентов? Правильный ответ – незачем, посему все «гарантии» – это вранье кредитных мошенников.

Предел кредитования потока в лучших банках страны сейчас застыл где-то на уровне 80 процентов для зарплатных клиентов и 66,4 процента для «людей с улицы». Для людей с официальной работой, доходом, залоговым имуществом и нормальной кредитной историей!

И конечно же, если кредитный помощник говорит о том, что он оказывает помощь на всей территории России, в любых регионах, работает с любыми банками, то бежать от такого «помощника» нужно не глядя. Это очередная бредятина кредитных мошенников, направленная на расширение рынков сбыта своих услуг по продаже воздуха либо сбору предоплат.

Пообщавшись за свою жизнь с десятками так называемых частных инвесторов, я не обнаружил ни одного реального. Потому что у «кредиторов», которые обещают деньги всем и сразу, денег в реальности нет. Они сами пытаются заработать на доверчивости людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации и от отчаяния верящих в сказки. Вот и ведутся…

Андрей СТРЕЛЬНИКОВ