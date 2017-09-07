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Пермская краевая газета

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Четверг 7 сентября 2017 года

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Прикамский депутат попался на расходах, превышающих доходы всей его семьи за три года

15:45  06.09.17 Коррупция

С одного из депутатов Земского собрания Краснокамского муниципального района суд взыскал более 325 тысяч рублей, причем прокуратура настаивала на большей сумме.

Как рассказали «Звезде» в надзорном органе, в ходе проверки исполнения местными земцами федерального законодательства было установлено, что траты народного избранника превышают суммарные доходы всей его семьи за целых три года. Затем эту информацию направили в администрацию губернатора Пермского края, там данные перепроверили и подтвердили несоответствие расходов доходам.

Соответственно, прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с проштрафившегося депутата стоимость его имущества, подтвердить законность приобретения которого он не смог. Районная Фемида удовлетворила иск частично, и в августе решение уже вступило в законную силу. Но поскольку расплачиваться земец не спешил, 1 сентября исполнительный лист был направлен в службу приставов.

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