Челябинские производители поставляли в пермскую торговлю опасные мясо птицы и яйца

Управления Россельхознадзора сразу девяти субъектов Федерации, в том числе Пермского края, выявили в продукции челябинского птицепрома, поставляемой в их торговлю, превышение остаточного количества антибиотиков, которые применяются для лечения бройлеров и несушек.

А затем претензии коллег-соседей подтвердили и проверки, проведенные специалистами регионального ветеринарного надзора на «Равис - птицефабрика Сосновская» и «Нагайбакском птицеводческом комплексе». По сообщению Интерфакса, идут контрольные мероприятия и на «Магнитогорском птицеводческом комплексе».

Предварительно установлено, что из 117 проб продукции мяса птицы и яйца 8 оказались с нежелательным и опасным довеском. В частности, в 4 пробах были обнаружены листерии - бактерии-палочки, которые являются возбудителями заблеваний человека и животных. А еще 4 пробы содержали нитрофураны.

Эти антимикробные средства как раз и служат для борьбы с грамположительными палочковидными бактериями типа листерий. Стоит отметить, что подобные же нарушения выявлялись на названных трех предприятиях и в прошлом году: тогда опасные вещества содержали 26 проб из 169.

