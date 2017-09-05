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Пермская краевая газета

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Вторник 5 сентября 2017 года

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Участок федеральной трассы Пермь-Екатеринбург от Бершети до Кукуштана открыт для движения

20:16  05.09.17 Дороги

Во вторник, 5 сентября 2017-го, завершилась наконец эпопея с реконструкцией участка федеральной трассы Пермь-Екатеринбург от Бершети до Кукуштана - между отметками 33 и 47 км.

Строительство тянулось с лета 2014-го, хотя еще в 2010 году тогдашнему руководителю приемной Владимира Путина в Пермском крае, ныне депутату Государственной Думы Дмитрию Скриванову удалось добиться выделения средств из российского бюджета. Иначе Прикамье и Свердловскую область соединяла бы чуть ли не гравийная дорога.

Тем не менее во времена губернаторства Виктора Басаргина работа по ряду причин застопорилась, и реальные подвижки начались лишь при новом главе региона Максиме Решетникове. Как раз он и открыл сегодня движение по только что сданным в эксплуатацию с опережением графика 14 километрам, обошедшимся более чем в 6,4 млрд рублей.

Теперь здесь пролегла освещенная шестиполосная магистраль с барьером-разделителем встречных потоков, по которой официально можно развивать скорость до 110 км/ч, с отстойниками для большегрузов.

«Это действительно новый уровень, - сказал на церемонии открытия Максим Решетников. - Вдвойне приятно, что сейчас строители перемещаются на следующий участок, который Пермский край очень ждет, Кояново-Лобаново. И я рассчитываю, что в следующем году мы откроем и его».

Теперь, по словам руководителя Прикамья, стоит задача добиться федерального финансирования реконструкции участка уже от Кукуштана до Кунгура. Ранее эту мысль озвучивал и Дмитрий Скриванов. Причем завершить работы, по его мнению, следует к 300-летию столиц Западного и Восточного Урала - Перми и Екатеринбурга.

«Трасса, соединяющая два континента, Европу и Азию, две огромные части нашей великой державы, должна соответствовать своей роли. Деньги уже вложены немалые. Но это инвестиции, в том числе, и в будущее России», - отметил депутат Скриванов.

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