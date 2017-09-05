Скоростная электричка до Чусовской и обратно частично отменяется - много корректив и по другим

Перемены в расписании электричек, существенные для значительной части жителей Пермского края, пользующихся железнодорожным транспортом, выпадут на период с 10 сентября по 2 ноября 2017-го.

Как рассказали «Звезде» в Пермской пригородной компании, в связи с ремонтом путей скоростной поезд №6254 Пермь II - Чусовская не будет ходить 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 октября и 1 ноября.

Скоростная же электричка №6253 в обратном направлении от станции Чусовская в Пермь отменяется 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 октября и 2 ноября.

При этом поезда №7184 Чусовская - Пашия 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30 октября и 1 ноября и №7182 Чусовская - Теплая Гора 10, 22, 24 сентября, 6, 8, 20, 22 октября, являющиеся продолжением скоростной электрички, ходить будут, но станут отправляться на 6 минут позже – в 19:54 (здесь и далее время московское).

Так же поезд №6221 Селянка - Пермь II в следующие дни: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 октября и 2 ноября, - начнет курсировать по маршруту Сылва - Пермь II.

Во встречном направлении от Перми II до Сылвы на 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 октября и 1 ноября назначается электричка №6208, которая будет покидать пункт отправления в 17:46 и прибывать на конечную станцию в 19:21.

Рельсобус Пермь II - Лысьва 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 октября и 1 ноября станет отправляться из исходной точки на 6 минут раньше. А вот экспресс в обратную сторону будет уходить из Лысьвы на 46 минут позже – в 05:10, а на Пермь II прибывать в 08:02 – на 52 минуты позже.

Вносятся коррективы и в движение городской электрички №7103 Левшино - Оверята: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 октября и 1 ноября он станет отправляться на 6 минут раньше – в 14:39, прибывать на Пермь II с тем же отклонением – в 15:18, а дальше уходить на Оверята по действующему расписанию.

Наконец меняется расписание поездов на перегоне Пермь II - Чусовская, двигающихся со всеми остановками.

В частности, электричка №6201 Чусовская - Пермь II будет 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 октября и 2 ноября отправляться от станции Чусовская с опозданием на 10 минут – в 04:58, а на Пермь II прибывать на 22 минуты позже – в 08:49.



В свою очередь, обратный поезд №6202 Пермь II - Чусовская 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 октября и 2 ноября начнет уходить в 05:44 (на 6 минут раньше), а до конечной точки добираться в 09:25 – раньше на 3 минуты.

Наиболее серьезно – для перекрытия пустого окна с отменяемым скоростным поездом до Пашии (Теплой Горы) – изменится отправление с Перми II электрички №6206 до Чусовской. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 октября и 1 ноября она будет начинать движение на 1 час 36 минут раньше – в 15:59, а добираться до места назначения в 19:38 – раньше на 1 час 38 минут.

Зато ее пара – поезд №6205 Чусовская - Пермь II, отправляясь с опережением действующего расписания на 20 минут – в 15:21 (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 октября и 1 ноября), в пути будет подтормаживать и уже с Левшино входить в обычный график.

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Более подробно с временной корректировкой расписания электричек можно ознакомиться на сайтах Пермской пригородной компании и СвЖД, а также в справочных службах станций.