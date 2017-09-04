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Пермская краевая газета

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Жить с огоньком, но без возгораний: на 1 сентября пожарные в школах не только дежурили

14:48  04.09.17 Тенденция

В минувшую пятницу, 1 сентября 2017-го во всех образовательных учреждениях Мотовилихинского района столицы Пермского края прозвучал первый звонок к новому учебному году.

В этот день в школах прошли торжественные линейки, праздничные мероприятия, на которых присутствовало большое количество детей, родителей, а так же родных и близких учащихся.

Сотрудниками ОНПР города Перми по Мотовилихинскому району 1 ОНПР по городу Перми совместно с 10 ОФПС по городу Перми осуществлялось дежурство на линейках с организацией противопожарных инструктажей.

Они проводились с педагогическим составом образовательных учреждений и учащимися школ. Тема все та же - соблюдение требований пожарной безопасности.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Перми по Мотовилихинскому району 1 ОНПР по городу Перми

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