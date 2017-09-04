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Пермская краевая газета

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При задержании поджигателя машины он неосторожно выпал с четвертого этажа

14:06  04.09.17 Вердикт

Пермский краевой суд 17 августа отказал в удовлетворении апелляции гражданину, осужденному 14 июля 2017-го в Свердловском районе за поджог автомобиля свояка - то бишь мужа сестры бывшей супруги.

Как следует из опубликованных материалов, женщина не давала брошенному мужу встречаться с их дочерью, да и сама не шла на контакт, и мужчина, отчаявшись, начал угрожать спалить не только свояческий УАЗ-31519, но и квартиру ни в чем не повинной экс-родни.

А около двух часов ночи 10 декабря 2016-го кто-то положил на переднее пассажирское сидение УАЗика банку с автогрунтовкой и поджег ее. Машина сгорела. К счастью, огонь не перекинулся на автомобили, стоявшие рядом, так что весь ущерб не превысил 108453 рубля.

Поскольку потерпевшие знали об угрозах, то сразу же передали эту информацию правоохранителям, и вскоре те явились на квартиру к подозреваемому, намереваясь провести оперативно-следственные действия. Но мужчина вылез на балкон, обещая спрыгнуть вниз.

Полицейские небезуспешно отговаривали гражданина от полета с четвертого этажа, тот в ответ твердил о разочаровании в жизни, потом отказался от своего намерения, стал выбираться с балкона и неожиданно оступился. И в итоге свалился в небольшой сугроб у дома.

Находясь в больнице, несостоявшийся семьянин дал полные признательные показания, подтвержденные свидетелями, согласился и с предъявленным обвинением. А на суде получил полтора года колонии-поселения - приплюсовали неотбытый срок за угрозу убийством.

Но с приговором не согласился - попытался его опротестовать, заявив в апелляционной жалобе, что допрос в больнице и явка там же с повинной были оформлены незаконно, что следов его у сожженной машины и отпечатков не найдено, что имеет алиби, и так далее.

Тем не менее, краевой суд, изучив материалы, заключил, что выводы о виновности мужчины сделаны в первой инстанции обоснованные, наказание назначено правильное, смягчающие и отягчающие обстоятельства учтены верно, нарушений не допущено.

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