Нефтяник, пропитанный алкоголем и конопляным дымом, отделался штрафом и очередным лишением прав

Большое интервью главы Прикамья
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Понедельник 4 сентября 2017 года
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Он пропитался дымом конопли, которую в костре с друзьями жгли, - так поэтически, в принципе, мог звучать вердикт, вынесенный в отношении задержанного под Чернушкой директора и учредителя некой фирмы «УралНефтеСервис».
В мае 2017-го этот уроженец Башкортостана, ранее на полтора года лишенный прав и оштрафованный на 30 тысяч рублей за пьяную езду, вновь попался сотрудникам ГИБДД в нетрезвом виде за рулем своего Mitsubishi Pajero. Инспектор предложил гражданину дохнуть в трубочку алкотестера, но водитель отказался, хотя согласился на медицинское освидетельствование у нарколога.
Вот только обследование в краевой психиатрической больнице №7 дало совсем уж фееричный результат: помимо алкоголя в выхлопе организма в количестве 0,39-0,47 мг на литр выдыхаемого воздуха медики обнаружили еще и наркотик в крови - 9-карбокси-11-нор-9-тетрагидроканнабинол. Вывод был однозначным: нарушитель употреблял марихуану.
10 августа дело слушалось у мирового судьи в Чернушинском районе Пермского края, и там обвиняемый заявил, что пил спиртное, поскольку три дня болел, а коноплю они с друзьями жгли в костре, чтобы согреться, когда рыбачили в Башкирии на острове, - собирали дикорастущие кусты и палили.
Тем не менее, представительница Фемиды не сочла данные показания убедительными, хотя и нашла ряд смягчающих обстоятельств. В итоге, бизнесмена оштрафовали теперь уже на 240 тысяч рублей, запретив ему вождение машины на ближайшие два года.
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