Вместо эрекции аптечный грабитель получил два года

На днях пермяка М. осудили за преступление, на которое он решился исключительно ради увеличения эрекции и продолжительности полового акта.

Вот только благие намерения не довели гражданина до добра, поскольку для их воплощения мужчина пошел на грабеж ночной аптеки. За что Индустриальный райсуд столицы Пермского края наказал злодея на срок в два года.

Как следует из материалов дела, рассмотренного 18 августа 2017-го, в два часа ночи М. попросил дежурного сотрудника фармацевтической точки показать ему упаковку препарата «Сиалис» стоимостью почти 7 тысяч рублей, после чего схватил ее и убежал, не расплатившись.

Между тем, данные таблетки действуют на мужские гениталии так же, как и «Виагра», правда, инструкция по применению лекарства утверждает, что оно неэффективно без сексуального возбуждения. Но успел ли грабитель чем-либо или кем-либо вдохновиться - неизвестно.

Поскольку задержали его быстро - несмотря на отсутствие судимости в прошлом. А приговорили пока достаточно мягко - к ограничению свободы на 24 месяца. Раз в две декады осужденному сексоману придется отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.