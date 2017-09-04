Митинг с участием курсантов, офицеров, политиков и членов семей военных прошел в Перми (репортаж)

«Иногда вам будет трудно, иногда будет очень трудно, практически постоянно будет очень и очень трудно, но всегда необычайно интересно. Первый курс, вы выбрали военную службу, имея свои какие-либо цели. Я желаю вам идти вперед к своим целям, невзирая ни на какие трудности».

Такими словами приветствовал только что принявших присягу первокурсников Пермского военного института войск национальной гвардии РФ генерал-майор Андрей Скотников, заместитель начальника инженерного управления Росгвардии. А мэр Перми Дмитрий Самойлов напомнил, что сегодня, 2 сентября, новые курсанты вуза стали пермяками, «жителями красивого, большого и сильного города», и пожелал им принимать активное участие в его жизни - не нарушая воинскую дисциплину.

В свою очередь, Лидия Королева, глава Орджоникидзевского района, на правобережье которого и расположен институт, отметила, что молодых людей на плацу в этом году в два раза больше, нежели в предыдущие, и порадовалась за столь мощную защиту города и края. И даже прочитала на праздничном митинге стихи Сергея Острового:

В жизни по-разному можно жить. Можно в горе, а можно и в радости.

Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости.

А можно так: на рассвете встать и, помышляя о чуде,

Рукой обнаженною солнце достать и подарить его людям...

Небесной тематики коснулся и депутат Государственной Думы России, уроженец и воспитанник Орджоникидзевского района крайцентра Алексей Бурнашов, сообщивший, что в день присяги новых росгвардейцев мирное небо стало еще голубее, еще мирней. Впрочем, лирический тон в официальных речах задал уже первый из выступавших на митинге - руководитель региона Максим Решетников.

Завершая свое выступление, глава Прикамья призвал семьи курсантов, прибывших со всех уголков России, не волноваться за своих парней: «Ваши ребята в надежных руках - в очень спокойном, очень хорошем, очень благодатном регионе нашей страны».

«Сегодня хочется всех поздравить с началом нового учебного года. И, конечно, в первую очередь хочется поздравить первокурсников с принятием присяги, - сказал Максим Решетников. - Принятием этой клятвы сейчас вы подтвердили то, что служить своей стране - это для вас осознанный выбор. И приняв эту присягу теперь, вы тоже несете ответственность, вы принимаете ответственность за судьбу страны, за судьбу своих деревень, городов, поселков, республик, регионов».

Также врио губератора напомнил курсантам, что они учатся в одном из сильнейших российских вузов сферы обороны и правоохранительной деятельности: «За 35-летнюю историю этого военного образовательного учреждения выпускники-офицеры доказали, что они не только на словах, они на деле защищают страну, жертвуют жизнями, жертвуют здоровьем, если это требуется для того, чтобы защитить Конституцию, защитить свободу, территориальную целостность нашей страны».

«И я абсолютно уверен, что пример этих людей будет для вас ориентиром и в учебе, и в вашей дальнейшей службе. Я хочу пожелать вам всем быть настойчивыми в учебе, потому что современная Росгвардия, современная армия, современные правоохранительные органы - это в первую очередь профессионализм и высокие знания. Я абсолютно уверен, что здесь, в этом учебном заведении вы унаследуете все традиции патриотизма, все традиции защиты страны», - заключил глава края.

Как уже говорилось выше, на нынешней присяге курсантов было вдвое больше, чем раньше: во-первых, потому что в вузе прибавилось специальностей - он начал готовить военных инженеров и связистов, во-вторых, в Росгвардии высока потребность в офицерском составе. И ведь даже при увеличенном наборе конкурс абитуриентов в 2017 году составил практически два человека на место.

Сегодня институт расстраивается, возводится более четырех десятков объектов, поскольку у каждого из шести факультетов должна быть своя казарма, свой учебно-лабораторный корпус и так далее. Сам учебный центр ПВИ серьезно расширен. И, как рассказал «Звезде» после митинга заместитель начальника института по учебной работе полковник Михаил Боричевский, сейчас вуз переходит на государственный образовательный стандарт 3++: «На это брошены все усилия».

Юрий ТОКРАНОВ, фото и видео автора