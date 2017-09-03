Режем, мочим, солим, закатываем

Рецептура домашних заготовок на зиму от пермской «Усадьбы», приложения к краевой газете «Звезда»

Аджика баклажанная на зиму

Вам потребуется:

баклажаны – 5 килограммов, томатный сок – 1,5 литра (или свежие спелые томаты, перетертые в пюре), сахар – 2 стакана, масло растительное – 1 стакан, уксус столовый – 1 стакан, морковь – 4 штуки, лук репчатый – 4 головки, перец болгарский – 5 штук, перец чили – 1 штука, чеснок – 5 зубчиков.

Баклажаны режем ломтиками К томатному соку или пюре добавить измельченные чеснок, лук, морковь и оба вида перцев. Хорошо перемешать, влить масло. Добавить сахар, уксус. Соль по вкусу. Поставить на плиту и довести до кипения. Когда аджика закипит, добавить подготовленные баклажаны. При необходимости можно добавить и специи по вкусу. Довести до кипения на маленьком огне и варить до мягкости баклажан. Разложить аджику по заранее подготовленным стерильным баночкам, закатать, перевернуть вверх дном и укутать одеялом до полного остывания.

Салат с огурцами и помидорами на зиму

Вам потребуется:

огурцы – 2 килограмма, помидоры – 1 килограмм, сладкий перец – 1 килограмм, лук – 0,5 килограмма, растительное масло – 90 миллилитров, соль – 30 грамм, сахар – 75 грамм, уксус – 50 грамм, укроп (с зонтиками) – 1 пучок, перец горошком – по вкусу.

Огурцы хорошо помыть, отрезать попку, нарезать кружочками. Помидоры помыть, нарезать дольками. Перец помыть, очистить от семян, нарезать полосками. Лук почистить и нарезать полукольцами. На дно стерильных банок положить укроп. Затем слоями выложить лук, перец, огурцы и помидоры. В кастрюле вскипятить воду и залить ею банки. Дать постоять 5–7 минут. Воду слить обратно в кастрюлю и поставить ее на огонь. В банки налить по 30 грамм растительного масла и по чайной ложке уксуса. В кипящую воду добавить соль, сахар, перец горошком и залить этим маринадом овощи. Закатать банки крышками, перевернуть вверх дном и завернуть в одеяло до полного остывания.

Помидоры с морковкой и луком

Вам потребуется:

помидоры – 0,5 килограмма, морковь – 1 штука, лук – 100 грамм, чеснок – 3 зубчика, лавровый лист – 1 штука, укроп (с зонтиками) – 1 стебель, эстрагон – 1 веточка, гвоздика – 3 штуки, перец горошком – 5 штук, соль – 1 столовая ложка, сахар – 2 столовые ложки, столовый уксус – 1 столовая ложка.

Овощи и укроп помыть, почистить и порезать. На дно литровой банки положить порезанные зубчики чеснока, укроп и эстрагон (можно и без него). Затем положить туда же подготовленные овощи. Добавить сахар, соль, гвоздику, перец горошком. Залить всё водой. Добавить уксус и неплотно закрыть крышкой. Стерилизовать 10–15 минут. После этого банку закатать, перевернуть вверх дном и укутать одеялом до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

Салат из помидоров и яблок на зиму

Вам потребуется:

помидоры – 1,5 килограмма, яблоки – 0,5 килограмма, вода – 1,5 литра, соль – 2 столовые ложки, сахар – 2 столовые ложки, перец горошком – 5–6 штук, уксус – 2 столовые ложки.

Помидоры и яблоки помойте и порежьте их дольками. На дно чистых стерильных банок выложите дольки яблок, затем дольки помидоров. И так несколько слоев, пока банка не заполнится. Вскипятите воду и залейте ей подготовленные банки. Дайте воде остыть до комнатной температуры. Затем воду слейте обратно в кастрюлю, добавьте соль, сахар и перец. Дайте воде закипеть. Добавьте в нее уксус и разлейте по банкам закипевший рассол. Закатайте банки крышками. Переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания.

Анна КНЯЗЕВА