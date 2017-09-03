Пермские медики лишились громадной кучи денег, а теперь все счастье достанется врачам Севастополя

О потрясающей новации в сфере медицинского обслуживания населения стало известно в Севастополе, департамент здравоохранения которого возглавил экс-директор Пермского ТФОМСа и недо-министр финансов края Антон Бахлыков.

Как сообщают из города-героя, на встрече с журналистами новый главный по горздраву заявил, что в любом медицинском учреждении можно по вечерам оказывать людям платные услуги. «Чтобы врачи могли в вечернее время в своих кабинетах принимать больных за плату», - цитирует Бахлыкова портал «Новый Севастополь».

Ведь тогда, по мнению варяжского гостя, медикам не придется бегать по частным клиникам в поисках приработка, и специалисты, не покидая своих насиженных кресел, сумеют получать каждый месяц дополнительно по 30-50 тысяч рублей. В общем, на кого он нас оставил, - стоит теперь причитать врачам Прикамья.

Представляете, приходит пациент на прием в конце дня, объясняет свои недуги, раздевается даже - все забесплатно, а тут - тик-так: смена закончилась, халявное время истекло, узкий медспец включает счетчик и ка-а-ак начал приработок лопатой грести.