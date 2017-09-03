Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Воскресенье 3 сентября 2017 года

Сейчас в Перми +13..+15°C, небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 4-6 м/с
Подробный прогноз

встречай юбилей +100

Пермские медики лишились громадной кучи денег, а теперь все счастье достанется врачам Севастополя

13:38  01.09.17 Ну и ну!

О потрясающей новации в сфере медицинского обслуживания населения стало известно в Севастополе, департамент здравоохранения которого возглавил экс-директор Пермского ТФОМСа и недо-министр финансов края Антон Бахлыков.

Как сообщают из города-героя, на встрече с журналистами новый главный по горздраву заявил, что в любом медицинском учреждении можно по вечерам оказывать людям платные услуги. «Чтобы врачи могли в вечернее время в своих кабинетах принимать больных за плату», - цитирует Бахлыкова портал «Новый Севастополь».

Ведь тогда, по мнению варяжского гостя, медикам не придется бегать по частным клиникам в поисках приработка, и специалисты, не покидая своих насиженных кресел, сумеют получать каждый месяц дополнительно по 30-50 тысяч рублей. В общем, на кого он нас оставил, - стоит теперь причитать врачам Прикамья.

Представляете, приходит пациент на прием в конце дня, объясняет свои недуги, раздевается даже - все забесплатно, а тут - тик-так: смена закончилась, халявное время истекло, узкий медспец включает счетчик и ка-а-ак начал приработок лопатой грести.

Юрий ТОКРАНОВ
»»» Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

К списку новостей

Фоторепортаж

Большое интервью главы Прикамья

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
100-летие Анонс Апелляция Арест Бизнес В мире Вдогонку Вердикт Выездная редакция Глубинка Госзакупки Гость редакции Губозакатное Дикость Дороги ДТП Живодеры Звезда Здоровье Из подшивки Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Обращение Общество Оказывается От читателя Ответ газете Открытое письмо Память Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Усадьба Фотофакт Хищение Человек-легенда Экология Эстафета Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация