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Пермская краевая газета

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В Перми сгубили робота Виталия, любимого группой «Несчастный случай»

12:26  01.09.17 Дикость

Об акте коммунального вандализма сообщил в ночь на 1 сентября 2017-го известный российский стритартер, пермский уличный художник Олег Иванов.

«А вот этого я понять не могу, простите, - написал Олег на своей странице «Муми-дол» во ВКонтакте, сопроводив пост фотографиями с Алексеем Кортневым и Сергеем Чекрыжовым. - Кому-то не угодил робот Виталий и его закрасили в синий покойницкий цвет. Объект был в хорошем состоянии, краска не облазила, тэгов и объявлений не было! Зачем? К выборам готовимся?»

«Окончил свою жизнь также, как в одноименной песне... - продолжил стритартер свою поминальную реплику. - Для меня это была память о знакомстве с командой Несчастный случай». Напомним, впрочем, что песня-то завершается словами «Излечится карма твоя, и ты поспешишь к новой жизни, веселью, любви и труду».

Так что шанс на возрождение у робота Виталия с пермской улицы Уральская еще есть. Залогом тому роботы Коля и Петя - со стены по-прежнему зовущие Виталия выпить с ними антифриза. Добавим, что данная стритарт-композиция была создана Ивановым летом 2015-го именно в связи с «Несчастным случаем».

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