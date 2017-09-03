Средняя урожайность по больнице сыграла со статистикой злую шутку - «Звезда» перепроверила цифры

Согласно сводке министерства сельского хозяйства от 30 августа 2017 года, зерновые культуры убраны на площади чуть более 48,5 тысячи гектаров, что составляет 19,1 процента от всех посевов.

Если верить сводке, в среднем урожайность зерновых и зернобобовых культур в крае составила 17,7 центнера с гектара, что на 27 процентов выше, чем в прошлом году. Однако надо помнить, что прошлый год был провальным для производителей зерна – засушливое лето.

На территории Прикамья из-за засухи был даже объявлен режим ЧС. В нынешнем году тоже ЧС, но уже из-за обильных осадков. Хотя две жаркие недели августа несколько изменили ситуацию к лучшему.

Есть и хорошие новости: достаточно большая урожайность в этом году у таких культур, как ячмень и овес. Им наша уральская погода с постоянными дождями не помешала расти и развиваться. Так, ячмень, который сжали с площади 28 382 гектара, имеет среднюю урожайность по краю 18,4 центнера с гектара.

Наивысшая же урожайность этой культуры получена предприятиями Чусовского (28,1 центнера с гектара), Большесосновского (25,7 центнера с гектара) и Октябрьского (24 центнера с гектара) районов.

Хорошо обстоят дела и со средней урожайностью овса, который убран с площади 5086 гектаров. Она по краю составила 21,8 центнера с гектара. В лидерах по урожайности этой культуры Нытвенский (34,4 центнера с гектара), Чусовской (34,5 центнера с гектара) и Верещагинский (26,3 центнера с гектара) районы.

А вот главные культуры – пшеница и рожь – не порадовали аграриев. Пшеница сжата на площади 3891 гектар. Ее средняя урожайность по краю 15,8 центнера с гектара, что в два раза ниже показателей, полученных в передовых хозяйствах.

Например, в Чусовском районе урожайность пшеницы составила 30,8 центнера с гектара, а в Октябрьском – 25,6 центнера с гектара. Рожь же убрана на площади 9909 гектаров. Средняя урожайность 14,6 центнера с гектара.

Хотя это как средняя температура по больнице, так как есть районы, где урожайность намного выше: Березовский район – 54,9 центнера с гектара, Пермский – 23,9 центнера с гектара, Большесосновский – 21,5 центнера с гектара.

Все эти цифры не окончательные. Они постоянно, каждый день будут меняться, и, увы, не в лучшую сторону. Всё дело в том, что рачительные хозяева всегда начинают уборку урожая с самых хороших своих полей, оставляя на потом те, где из-за обильных осадков культура не уродилась.

Да и техника на переувлажненные поля заехать не может: проваливается. И стремление убрать лучшее понятно: погода у нас непредсказуемая. А ну как снег выпадет в двадцатых числах сентября и больше не растает?

А вот итоги заготовки кормов уже можно и подвести. На 30 августа сельхозпроизводители края заготовили 96 процентов кормов. Перевыполнили план по заготовке грубых и сочных кормов аграрии Красновишерского, Нытвенского, Еловского, Чусовского, Карагайского, Частинского и Сивинского районов.

А вот в Юрлинском, Кочевском, Соликамском, Краснокамском районах заготовили не более 60 процентов от плана.

Хозяйства Пермского края приступили и к уборке овощей. На 30 августа картофель убрали на 323 гектарах. И в начале уборки статистика показала, что урожайность этого овоща выросла по сравнению с прошлым годом на 20 процентов, так как средняя урожайность на тот момент была 500 центнеров с гектара (к уборке приступило только одно хозяйство в Суксунском районе – ООО «Овен»).

Но спустя буквально неделю урожайность картофеля снизилась до 154 центнеров с гектара. Всё дело в том, что в разных районах края урожайность картофеля разная, так как почвы и рельеф сильно отличаются.

В это дождливое лето повезло тем хозяйствам, поля которых расположены на возвышенностях, и тем, где есть водопроницаемые почвы. У остальных картофель просто пропал на залитых дождями полях.

Так, в Еловском районе средняя урожайность на 30 августа составила 400 центнеров с гектара, в Суксунском – 271,7 центнера с гектара. А вот в Чусовском районе только 13,3 центнера с гектара, в Краснокамске, где картошка стояла практически в воде, – 25 центнеров с гектара.

Кроме картофеля аграрии начали убирать и другие овощи – в основном ранние сорта капусты. Здесь цифры радуют. Средняя урожайность капусты хорошая – 388,8 центнера с гектара.

Хотя есть свои лидеры, например Кунгурский район (500 центнеров с гектара), и аутсайдеры – Добрянский и Ильинский районы (14,8 центнера с гектара и 14,3 центнера с гектара соответственно).

Итак, в Пермском крае полным ходом идет уборка зерновых и овощей. С какими результатами сельхозпредприятия придут к завершению сбора урожая? Как видим, цифры меняются ежедневно. «Звезда» будет следить за ситуацией на полях. И обязательно подсчитает в конце страды, сколько будет стоить борщ...

Ирина КОСТАРЕВА