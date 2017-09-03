Два человека погибли и трое ранены в страшном ДТП из-за лужи на трассе

Водитель-екатеринбуржец и пассажир-пермяк скончались на месте, а еще трое жителей Пермского края 30 августа тяжело ранены в результате страшного ДТП на Серовском тракте в Свердловской области.

Как рассказали «Звезде» в Верхнепышминском ОГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, мужчине, сидевшему за рулем, было 26 лет. Он, как представитель работодателя, вез прикамцев из Екатеринбурга в Нижний Тагил к месту трудоустройства. Двое достигли возраста 22 лет, двое, в том числе погибший, только 21 года.

Их путь прервала лужа на 32 км тракта. Как пояснил один из выживших, около 03:05 иномарка BMW 320i, мчась под 100-130 км в час, зацепила колесом ее край, и автомобиль начало крутить по дороге, после чего вышвырнуло за обочину в лес и на огромные камни.

Рассказчик был пристегнут, поэтому, придя в сознание, пошел за помощью. Остальные люди в «БМВ», по версии правоохранителей, ремнями безопасности пренебрегли. Поэтому при переворачивании машины несчастных просто выбросило из салона.