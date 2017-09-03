Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Воскресенье 3 сентября 2017 года

Сейчас в Перми +13..+15°C, небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 4-6 м/с
Подробный прогноз

встречай юбилей +100

Два человека погибли и трое ранены в страшном ДТП из-за лужи на трассе

19:06  31.08.17 ДТП

Водитель-екатеринбуржец и пассажир-пермяк скончались на месте, а еще трое жителей Пермского края 30 августа тяжело ранены в результате страшного ДТП на Серовском тракте в Свердловской области.

Как рассказали «Звезде» в Верхнепышминском ОГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, мужчине, сидевшему за рулем, было 26 лет. Он, как представитель работодателя, вез прикамцев из Екатеринбурга в Нижний Тагил к месту трудоустройства. Двое достигли возраста 22 лет, двое, в том числе погибший, только 21 года.

Их путь прервала лужа на 32 км тракта. Как пояснил один из выживших, около 03:05 иномарка BMW 320i, мчась под 100-130 км в час, зацепила колесом ее край, и автомобиль начало крутить по дороге, после чего вышвырнуло за обочину в лес и на огромные камни.

Рассказчик был пристегнут, поэтому, придя в сознание, пошел за помощью. Остальные люди в «БМВ», по версии правоохранителей, ремнями безопасности пренебрегли. Поэтому при переворачивании машины несчастных просто выбросило из салона.

 

»»» Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

К списку новостей

Фоторепортаж

Большое интервью главы Прикамья

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
100-летие Анонс Апелляция Арест Бизнес В мире Вдогонку Вердикт Выездная редакция Глубинка Госзакупки Гость редакции Губозакатное Дикость Дороги ДТП Живодеры Звезда Здоровье Из подшивки Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Обращение Общество Оказывается От читателя Ответ газете Открытое письмо Память Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Усадьба Фотофакт Хищение Человек-легенда Экология Эстафета Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация