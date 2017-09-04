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Пермская краевая газета

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Депутат Госдумы поздравил заслуженных педагогов Кунгурского округа

16:43  31.08.17 Общество

Благодарственные письма от депутата Государственной Думы Дмитрия Скриванова получили на традиционных августовских педсоветах заслуженные учителя и работники системы образования территорий, входящих в округ «Кунгурский», от которого избирался парламентарий.

Это - учитель математики и информатики Карьевской школы Фамира Минсадирова, учитель начальных классов в Орде Антонина Козюкова, учитель ОБЖ Шляпниковской школы Константин Семенцов, учитель татарского языка и литературы Бажуковской школы Зухра Шавалиева, директор Сергинской школы Павел Бабушкин, директор Кыласовской школы Людмила Ботова, заместитель директора по учебной работе МБОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ» Наталья Ганьжина, заместитель директора по методической работе МАОУ СОШ №10 Татьяна Вотинова, заместитель директора по методической работе МАОУ СОШ № 18 Наталья Липенских и директор Сарсинской школы Галина Зайцева.

Напомним, 1 сентября в Пермском крае свои двери откроют для почти 516 тысяч школьников, студентов, учащихся 1,6 тысячи учреждений образования. А глава края Максим Решетников поставил новые задачи: построить за три года 17 детсадов на 3000 мест, а за пятилетку - 27 школ на 15 тысяч мест.

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