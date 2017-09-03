Завтра 299 тысяч детей переступят пороги прикамских школ, на подготовку которых ушло 1,2 млрд рублей

В минувший вторник состоялось очередное заседание краевого правительства под председательством врио губернатора Максима Решетникова. Главным вопросом стал доклад министра образования Раисы Кассиной.

Член прикамского кабмина рассказала о готовности образовательных учреждений Пермского края к новому учебному году и о программе строительства новых школ в муниципальных образованиях Прикамья.

Если вкратце, то на подготовку профильных учреждений к новому учебному году затрачено 1,2 миллиарда рублей. Все они готовы принять учеников. Нарушений, не позволяющих начать учебный год с 1 сентября 2017 года, в школах и других образовательных учреждениях Прикамья не выявлено.

ВСЁ ЛЕТО КИПЕЛА РАБОТА

Открыл заседание правительства глава региона Максим Решетников. Предваряя базовый доклад, он напомнил присутствующим, что в этом году образовательные учреждения края – садики, школы, колледжи – примут почти 516 тысяч человек.

При этом 1 сентября пороги своих школ переступят 299 тысяч учащихся, в том числе 35,6 тысячи первоклассников. И ради того, чтобы эти радостные события произошли, в зданиях образовательных учреждений всё лето кипела работа. Ремонтные и прочие работы были проведены в 1592 образовательных учреждениях Пермского края.

Продолжая тему, министр образования Раиса Кассина отметила, что все учреждения находятся в 100-процентной готовности к новому учебному году и нарушений, которые бы препятствовали началу учебного года, не выявлено.

Деньги вкладывались в выполнение санитарно-эпидемиологических требований (266,8 миллиона рублей), в проведение ремонтных работ (223,8 миллиона рублей), в мероприятия по выполнению норм пожарной и антитеррористической безопасности (108,3 миллиона рублей).

– По большому счёту самые большие суммы вложены в безопасность наших детей, – подчеркнула Раиса Алексеевна. – Автоматической пожарной сигнализацией обеспечены все образовательные учреждения, ограждённую территорию имеют 97 процентов образовательных учреждений. Оснащение видеонаблюдением увеличено за год на 17 процентов и достигло отметки в 79 процентов. То есть все крупные школы уже оснащены. Небольшие школы и детские сады с маленькой численностью детей считают внедрение видеонаблюдения избыточной мерой…

Кроме задач, связанных с приведением учреждений в нормативное состояние, были и те, которые касались учебного процесса. В школы края было закуплено и поставлено лабораторное оборудование для уроков физики, интерактивное оборудование для 3D-моделирования и развивающее оборудование для обучения детей-инвалидов.

Но особой гордостью министра стало то, что впервые за много лет региональный бюджет централизованно закупил учебники на сумму более ста миллионов рублей. Это учебники для всей параллели седьмых классов, которые теперь занимаются по новому стандарту и при обучении которых использовать старые учебники запрещено.

Также это учебники для шестого класса по коми-пермяцкому языку. И плюс пособие по краеведению, которое было обещано школьникам Прикамья чуть ли не три года назад.

ВАКАНСИЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ МНОГО

– Всё это замечательно, – похвалил докладчика руководитель региона, – но хотелось бы понять, обеспечены ли школы кадрами? Как ведётся такая работа?

И Раиса Алексеевна ответила, что комплекс мер давно разработан и внедряется. Это проект «Мобильный учитель», суть которого заключается в том, что квалифицированному педагогу, живущему в городе, но готовому работать на селе без смены места жительства, за счёт краевого бюджета приобретается автомобиль для выезда в сельские школы.

И в настоящее время в 62 сельских школах региона работают 33 «мобильных учителя», которыми закрыто 85 процентов вакансий в этих территориях. Это и проект «Электронная школа», который позволяет использовать возможности дистанционного обучения при отсутствии в школе реального учителя-предметника.

С помощью этого проекта закрыто 35 вакансий в 27 школах. Также запущен проект по привлечению педагогов в глубинку через выделение 1 миллиона рублей на покупку или строительство жилья. Первые восемнадцать человек уже заключили контракты и нынешний День знаний встретят на новых местах работы.

Хотя министр всячески сглаживала ситуацию, но было очевидно, что мер по снижению количества учительских вакансий явно недостаточно. В частности, остаются незакрытыми 450 учительских ставок. Основной минус дают бывшие территории Кизеловского угольного бассейна и село.

Можно, конечно, закрыть все вакансии через проект «Электронная школа», но дистанционное обучение в режиме онлайн-конференций – это явно не то образование, которое бы родители хотели дать своим детям. А новый проект, когда квалифицированного учителя мотивируют переехать в село за субсидию в миллион рублей, откровенно тормозит.

На этот год минис­терство установило лимит в 25 мест. На конкурс поступило 29 заявок, а отобрано было только 18 педагогов. Потому что остальные не выдерживали требований по образованию или стажу.

– Раиса Алексеевна, – обращался к министру Максим Решетников. – Мы с вами говорили на эту тему. Проект с мотивацией педагогов для работы в глубинке надо продолжать, довести его до ума и сделать рабочим. Я вас просил подготовить изменения в порядки, мы проговаривали, что нужно снизить требования по стажу с пяти до трёх лет, предусмотреть и другие моменты. Как идёт эта работа?

– Мы готовим, – отвечала министр.

– Готовьте, пожалуйста, побыстрее, – закрыл тему глава региона. – А то мы и к следующему году не раскачаемся.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Затем Максим Решетников напомнил, что в Пермском крае есть ещё одна большая проблема – это состояние школ. Часть из них расположена в приспособленных зданиях, часть находится в предаварийном состоянии. И эту проблему тоже надо решать, но не в том темпе, как это было раньше.

Потому что когда вводят в эксплуатацию одну-две школы в год, а в негласный перечень ветшающих объектов включают три-четыре школы, то это путь в никуда. Поэтому Максим Геннадьевич попросил Раису Кассину рассказать о программе строительства новых школ, которая была разработана в недрах правительства.

Министр проблематику углубила. Ведь к вопросам ветхости школ – а в предаварийном состоянии сегодня находятся 16 зданий – добавляется тема переполненности образовательных учреждений. Нынче в школу пошло на 7,5 тысячи детей больше, чем в прошлом году.

В некоторых образовательных учреждениях во вторую смену обучаются до 30–40 процентов детей. Есть единичные случаи, где подумывают о введении третьей смены, потому что не хватает площадей. И укрупнить классы там тоже не получается, потому что надзорные органы чётко следят за соблюдением норм по количеству детей в классах.

Поэтому, по словам министра, часть территорий спасёт только строительство новых школ. На предложение главы региона строить школы только по типовым проектам, чтобы экономить средства на изготовлении проектно-сметной документации, Раиса Кассина ответила утвердительно.

Но подчеркнула, что придется сделать и несколько индивидуальных проектов. Потому что сегодня очень востребованы небольшие так называемые «малокомплектные» школы для удалённых территорий.

Это исправление ошибок той самой оптимизации, которая была начата пятнадцать лет назад и благодаря которой малокомплектные школы были закрыты как «неэффективные». Здания были распроданы «на дрова», а детей из деревень стали возить автобусами в большие школы за десятки километров.

В целом в ближайшие пять лет планируется возвести 27 новых школ более чем на пятнадцать тысяч мест. При этом шесть школ уже строятся, разработаны типовые проекты на три школы, разработаны индивидуальные проекты на строительство трёх пристроев.

Ещё пятнадцать объектов требуют разработки проектно-сметной документации. Глава региона поручил профильным министрам контролировать процессы проектирования и жёстко отслеживать ход строительных работ.

В то же время поставил им и смежную задачу: подумать о типовой спортивной инфраструктуре для школы и как ею обеспечить каждый вновь строящийся объект.

Евгений ПЛОТНИКОВ, фото Владимира БИКМАЕВА

