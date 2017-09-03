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Пермская краевая газета

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Под Краснокамском женщин окунали в грязь - открылся Музей поросенка

15:21  31.08.17 Ну и ну!

30 августа 2017-го в селе Усть-Сыны Краснокамского района Пермского края открылся Музей поросенка!
   
В честь открытия была подготовлена разнообразная программа: после познавательной экскурсии по новому музею всех посетителей ждало веселое представление детского образцового ансамбля «Оляпка». Затем начали работу мастер-классы.

Здесь можно было научиться самостоятельно плести браслет-шамбалу «Поросята-счастья» или стряпать самые вкусные «Хрюшки-пампушки». Далее всех зрителей «поросячьего» праздника ждала игровая программа «Поросячий шарабамс». Но гвоздем программы безусловно стало испытание для самых смелых: купание в грязной яме, - уж праздновать, так праздновать!

Любители народных промыслов могли приобрести самобытные изделия в сувенирной лавке «Купи счастье в дом!» Ну, а поскольку село Усть-Сыны относится к Майскому сельскому поселению, градообразующим предприятием которого является свинокомплекс «Пермский», то желающие смогли купить колбаски, сосиски, тушенку, сало и ушки копченые и множество других вкуснющих деликатесов местного производства.

Напомним, что несколько лет назад совет депутатов Майского сельского поселения посчитал здание Дома культуры в селе Усть-Сыны нерентабельным, лишил его самостоятельности и сделал филиалом ДК поселка Майский. Работники культуры долго ломали голову, что делать с таким «подарком», как вывести его на рентабельность, а заодно лишний раз привлечь внимание к продукции предприятия?

В результате родилась идея - создать «Музей поросенка». Открытие показало, что идея многим пермякам пришлась по душе. Кстати, свинячий музей есть не только здесь. Известный Музей свиней уже давно работает в Штутгарте (Германия), «Музей трех поросят» имеется в Нижнем Новгороде, Музей свиней им. А. Циплаковой - в Козельске.

Анастасия ФАДЕЕВА

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