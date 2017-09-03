Краснокамский ДК «Нефтяник» до февраля должны снести

В этом году самый старый ДК культуры города Краснокамск Пермского края мог бы праздновать юбилей - 65 лет со дня сдачи здания в эксплуатацию. Но вместо этого принято решение - сравнять его с землей и благоустроить полученный пустырь. Почему суд принял такое решение?

Здание дворца культуры на 450 мест было построено в 1952 году и когда-то было любимым местом отдыха краснокамцев. Для детворы работали многочисленные кружки, взрослые приезжали специально посмотреть кино, сходить на танцы или в концерт. Жизнь, как говорится, кипела.

Прошли годы, здание было признано аварийным, начало разрушаться. Сначала его просто заколотили. Потом заделали кирпичами все окна первых этажей, поскольку подростки и люди без определенного места жительства постоянно залезали в пустующие развалины.

- На протяжении двух лет к нам обращались жители города, городская и районная администрации Краснокамска, депутат городской Думы Кирильчук с требованием принять меры безопасности, - рассказала «Звезде» помощник прокурора Юлия Садилова. - Но собственник здания ОАО «Спецнефтехиммаш» на предупреждения прокуратуры не реагировал. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием вовсе снести аварийное и опасное строение.

В судебном заседании подтвердилось, что ДК «Нефтяник» на протяжении длительного периода времени не эксплуатируется, техническое состояние храма культуры представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Суд поддержал требование прокуратуры и 29 августа вынес решение: здание-юбиляр должно быть снесено в течение шести месяцев, а территория, где оно стояло, должна быть благоустроена.

- Решение суда может быть обжаловано в течение месяца, - прокомментировала вердикт Юлия Садилова, - но в суде представители собственника соглашались с нашими доводами. Надеюсь, что они до февраля демонтируют здание, вывезут строительный мусор и приведут территорию в порядок.