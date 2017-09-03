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Пермская краевая газета

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Спустя 72 года после гибели солдата в бою его родные узнали, как он пал в 1945-м, освобождая Вену

13:19  31.08.17 Память

Публикации в популярном добрянском издании «Зори Плюс» и в пермской краевой газете «Звезда» об идентификации некоторых неизвестных солдат, павших в апреле 1945 года при освобождении австрийской столицы Вены, принесли первый результат.

Напомним, «Звезда» не так давно напечатала заметку (интернет-версия - «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай») о том, что московские следопыты «Бессмертного полка» в ходе архивных изысканий установили имена нескольких советских бойцов, захороненных в общей могиле на центральном венском кладбище.

Шестеро из воинов оказались призванными из Прикамья: навеки 22-летние сержанты Владимир Плюснин и Василий Истомин из Добрянки и 19-летние чернушане Иван Ракин, Борис Ганцев, Алексей Поздеев и Григорий Рогов. А на днях в «Зори Плюс» обратилась пенсионерка Людмила Воронова, по отцу - Истомина.

- Купила я газету, читаю, и вдруг словно молния сверкнула, глазам не верю! Это ведь наш пропавший без вести на войне дядя Вася! - рассказала женщина журналистам. - Разрыдалась тут же, слёзы сами собой из глаз полились. Как бабушка его с войны ждала! Ох, Господи!

Ее папу, Павла Истомина, на войну не взяли, а младшего его брата Василия мобилизовали в 1942-м. Перед отправкой на фронт он заезжал к родным, и Людмила Павловна до сих пор помнит его белую рубаху. А вот лицо забыла - слишком маленькая тогда была. Не сохранилось и фотографий.

Хотя бабушка, мама Павла и Василия, до самой смерти в 1973-м верила, что известие о сыне придет, да и сам он вернется. Постоянно стирала пыль с портрета, теперь утерянного, просила внучку доставать и  читать вслух письма Васи, даже ходила к знахаркам, утверждавшим, что он жив.

На фото издания «Зори Плюс» Людмила Воронова и внучатая племянница Василия Истомина Вера Кротова

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