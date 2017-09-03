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Пермская краевая газета

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МАЗ промазал в тумане, снес забор и перевернулся

12:11  31.08.17 ДТП

Удачный кульбит совершил утром 31 августа 2017-го в Чусовом тяжелый МАЗ из Чернушки.

Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, 29-летний шофер большегруза с юга региона в сильном тумане не справился с рулем и допустил съезд с дороги в кювет по ходу движения. При этом МАЗ снес забор и опрокинулся.

Произошло это около пяти часов утра на улице Ударников напротив дома №101 по улице Революции. До многоквартирных строений самосвал не долетел несколько метров. К счастью, молодой чернушанин остался жив, но госпитализирован - с травмой головы.

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