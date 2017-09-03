Обгон привел к гибели невинного и тяжким травмам жены лихача

Опротестовать приговор по делу о ДТП со смертельным исходом, случившемся 19 февраля 2017-го, пытался 8 августа в Пермском краевом суде адвокат виновника аварии, но не преуспел, и вердикт Добрянского районного суда от 22 июня оставлен без изменений.

Как следует из апелляционного постановления, мужчина был наказан двумя годами колонии-поселения и 2-летним лишением водительских прав - за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть одного человека и причинение тяжкого вреда здоровью другого.

Произошла трагедия около 11 часов утра на 114 км трассы Пермь-Березники в условиях метели. Не обращая внимания на погоду и плохую видимость, водитель автомобиля Toyota пошел на обгон двигавшейся впереди иномарки Ford Focus, и его машина лоб в лоб врезалась во встречный ВАЗ-219110.

Причем мужчины, управлявшие «Тойотой» и «Ладой Грантой», в последний момент пытались увести их от удара, но первый стал принимать влево, а второй - вправо, так что на обочине транспортные средства и столкнулись. Супруга лихача, ехавшая пассажиром, получила закрытые травмы, но выжила.

А вот гражданин, сидевший за рулем «Гранты», спустя некоторое время скончался в Добрянской ЦРБ. В апелляционной жалобе защитник осужденного пытался взвалить вину за смерть на врачей райбольницы, которые якобы неправильно лечили раненого. Но крайсуд эту версию не поддержал.