Приговор осужденному, кислотой выжегшему женщине глаза, подтвержден в крайсуде

Апелляция гражданина, в июне 2017-го признанного Краснокамским судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшей сожительницы - лишении ее зрения, рассматривалась 15 августа коллегией по уголовным делам Пермского крайсуда.

Как следует из опубликованных материалов, 22 декабря 2016-го мужчина догнал бросившую его женщину на улице и на почве ревности плеснул ей в лицо серную кислоту. После этого потерпевшая длительное время находилась на лечении, но глаза больше не видят, и теперь несчастная - инвалид.

Суд первой инстанции счел преступление доказанным и приговорил ревница пенсионного возраста к семи годам колонии общего режима, выплате жертве морального вреда в 1 млн рублей, компенсации ей материального ущерба в 26 тысяч 332 рубля с копейками и расходов на адвоката в размере 7 тысяч.

Но с вердиктом осужденный не согласился и своей причастности к нападению не признал - оправдываясь тем, что потерпевшая не могла видеть лица того, кто плеснул кислоту: поскольку опасное вещество уже разъедало слизистую глаз. Тем не менее краевую судебную коллегию эти доводы не убедили.

Фото Алены ОВЧИННИКОВОЙ, КП-Пермь