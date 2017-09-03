Нет учебников для школьников? - Двигайте в прокуратуру!

Большое интервью главы Прикамья
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Воскресенье 3 сентября 2017 года
Сейчас в Перми +13..+15°C, небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 4-6 м/с
Подробный прогноз
Накануне нового учебного года прокуратура выяснила, что в некоторых школах Краснокамского района Пермского края учебников хватит только для 40 процентов школьников. Что делать?
Как сообщили «Звезде» в надзорном органе, учреждения образования были проверены на предмет соблюдения законодательства, гарантирующего всем обучающимся бесплатное обеспечение учебниками, учебными пособиями и рабочими тетрадями (если они входят в учебный комплект) по всем предметам, включенным в федеральный государственный образовательный стандарт.
- Прокуратура установила, что во многих школах Краснокамского района, а в территории их 16, эта норма нарушается, - рассказала помощник прокурора Евгения Леонтьева. - Кое-где обеспеченность учебниками - 40 процентов! И по результатам проверки начальнику районного управления системой образования внесено представление об устранении нарушений.
Самое тяжелое положение с учебниками сложилось в школе села Мысы. По некоторым школьным дисциплинам, правда, не основным, их нет вовсе. Как успеют школы справиться с проблемой - пока не понятно, удастся ли ее разрешить к началу учебного года, до которого остался день, - тоже.
- Если учебный год начался, а школьникам не выдали учебники, мы советуем родителям обращаться либо к директору школы, либо в управление системы образования, либо к нам в прокуратуру, - посоветовали в надзорном органе.
Анастасия ФАДЕЕВА
Фото 1 / 1
за неделю за месяц