Нет учебников для школьников? - Двигайте в прокуратуру!

Накануне нового учебного года прокуратура выяснила, что в некоторых школах Краснокамского района Пермского края учебников хватит только для 40 процентов школьников. Что делать?

Как сообщили «Звезде» в надзорном органе, учреждения образования были проверены на предмет соблюдения законодательства, гарантирующего всем обучающимся бесплатное обеспечение учебниками, учебными пособиями и рабочими тетрадями (если они входят в учебный комплект) по всем предметам, включенным в федеральный государственный образовательный стандарт.

- Прокуратура установила, что во многих школах Краснокамского района, а в территории их 16, эта норма нарушается, - рассказала помощник прокурора Евгения Леонтьева. - Кое-где обеспеченность учебниками - 40 процентов! И по результатам проверки начальнику районного управления системой образования внесено представление об устранении нарушений.

Самое тяжелое положение с учебниками сложилось в школе села Мысы. По некоторым школьным дисциплинам, правда, не основным, их нет вовсе. Как успеют школы справиться с проблемой - пока не понятно, удастся ли ее разрешить к началу учебного года, до которого остался день, - тоже.

- Если учебный год начался, а школьникам не выдали учебники, мы советуем родителям обращаться либо к директору школы, либо в управление системы образования, либо к нам в прокуратуру, - посоветовали в надзорном органе.

Анастасия ФАДЕЕВА