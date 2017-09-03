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Пермская краевая газета

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Столкновение с пермским КамАЗом унесло жизни женщины и ее дочери

19:02  29.08.17 ДТП

Жуткое ДТП случилось сегодня, 29 августа 2017-го, на трассе в Башкирии: в столкновении КамАЗа пермской регистрации и местного ВАЗ-2104 погибли две женщины.

Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД МВД Республики Башкортостан, авария произошла в Буздякском районе на 16 км автодороги Буздяк-Чекмагуш. Кто виноват в трагедии, пока выясняют правоохранители, но легковая машина превратилась в груду металла, а большегруз улетел далеко за обочину, притом что 62-летний шофер не пострадал.

А вот управлявшая «четверкой» гражданка 1970 года рождения и ее дочь 20 лет скончались от полученных травм на месте до приезда «скорой помощи». Выжила лишь сидевшая на заднем сидении шестилетняя девочка - второй ребенок. Она госпитализирована в больницу.

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