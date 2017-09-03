Беременная биатлонистка трижды победила на чемпионате мира в Чайковском

В минувший уик-энд на спорткомплексе «Снежинка» в Чайковском завершился чемпионат мира по летнему биатлону. На соревнованиях было разыграно по пять комплектов наград среди биатлонной элиты и юниоров.

В общекомандном зачете уверенную победу одержала сборная России, завоевав 18 медалей различного достоинства, из которых 8 – золотые.

Отметим, что летний чемпионат мира в Чайковском не стал легким напоминанием к предстоящему зимнему сезону, а запомнился нам вполне самостоятельным фееричным зрелищем. Состязания собрали многотысячную фанатскую аудиторию со всех уголков России: от Мурманска до Сахалина.

Каждый соревновательный день на трибунах был аншлаг. Удивительно, но порой даже футбольный «Амкар» не собирает столько болельщиков. Хотя что удивляться – биатлон стремительно завоевывает сердца людей, поражая их зрелищностью, динамикой и адреналином. После Чайковского кажется, что по этим компонентам российский футбол с биатлоном и рядом не стоит!

Мировой биатлонный форум стал бенефисом олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой, которая решила завершить свою богатую спортивную карьеру именно на Пермской земле, где ее всегда тепло принимали.

На международной арене Света давно ничего не выигрывала, поэтому многие удивились, когда тренерский штаб доверил ей место в сборной даже без отборочных стартов.

Однако тренеру женского коллектива Виталию Норицыну – не чужому, кстати, для Прикамья человеку – не пришлось краснеть за свою подопечную. Слепцова уверенно выиграла все гонки, в которых участвовала: смешанную эстафету, спринт и пасьют.

Все думали и гадали: почему же спортсменка заканчивает карьеру в столь еще нежном для биатлона возрасте? Оказалось, что Света скоро станет мамой, так что, возможно, три золотые медали в будущем она разделит с ребенком, которого носила под сердцем, стремительно обгоняя соперниц на лыжероллерной трассе в Чайковском.

Надо сказать, победительница не смогла сдержать слез на церемонии награждения – такой душевный прием ей оказали наши болельщики. В поддержку титулованной биатлонистки заключительный день соревнований прошел под хештегом #лучсвета: трогательная надпись красовалась на транспарантах, флагах и… щеках сотен фанатов, спортсменов и даже обычно чопорных тренеров.

Вообще, первое, чем восхищались специалисты на чемпионате мира, – это местные болельщики. Гости также отметили, как похорошел город к чемпионату мира: чистые улочки, добротно отремонтированные дороги, богатый сервис. Даже истые гурманы биатлонной кухни – комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийский чемпион Антон Шипулин – похвалили Чайковский.

– Потрясающая атмосфера праздника, отличная организация, отвечающая самым взыскательным требованиям, радушные болельщики, теплый прием... Без сомнения, это один из лучших турниров, где мне приходилось бывать, – заявил Губерниев. А он знает, о чём говорит: самый узнаваемый голос российского спорта не бывал, пожалуй, только на Луне…

Оценив атмосферу соревнований, в очередной раз убеждаешься, как все-таки нужны Прикамью масштабные спортивные мероприятия. Ведь спорт, оказывается, подтягивает не только тело, дух и здоровье, но также и коммунальные и дорожные службы, отлично бодрит чиновников на благие дела. Ну просто всем от этого хорошо!

Что касается спортсменов из Прикамья, принимавших участие в мировом первенстве, то в грязь лицом перед земляками они не ударили, до последнего сражаясь за самые высокие места. Представительнице выдающейся пермской биатлонной династии Гербуловых Наталье, выступающей ныне за Красноярский край, за медали побороться не удалось, но она дважды попала в топ-10.

Еще один пермяк с двойным спортивным гражданством Александр Печенкин был едва ли не лучше всех в гонке, но подкачал на огневых рубежах и тоже до подиума не дотянул.

Почти удалось зацепиться за пьедестал любимцу чайковских болельщиков Сергею Клячину: спринтерскую дистанцию он провалил, заняв лишь 18-е место, однако в гонке преследования отыграл сразу четырнадцать позиций. И если бы Сергей чуть точнее стрелял, то вместо обидной «деревянной» медали стопроцентно получил бы «бронзу».

Клячин даже извинился перед родными трибунами, но болельщики и не думали его винить, потому что все видели – Сергей отдал все силы борьбе. Любители биатлона прекрасно понимали, что наше «безмедалье» говорит не о слабости пермских спортсменов, а скорее о силе их соперников.

Но зато за всё Прикамье, как и ожидалось, с лихвой отыгралась наша звездочка Валерия Васнецова. В юниорской части соревнований стреляющая лыжница из Чайковского поднималась на пьедестал во всех трех гонках.

Спринт и пасьют Валерия завершила на третьем месте, а в смешанной эстафете вместе с Кристиной Резцовой, Игорем Малиновским и Никитой Поршневым завоевала «золото».

Максим ШАРДАКОВ

Фото rusbiathlon.ru