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Пермская краевая газета

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Экс-милиционер осужден за особо крупное мошенничество и 4 года проведет в колонии

15:18  29.08.17 Вердикт

Прикрываясь «корочками» Комитета по борьбе с коррупцией, житель пермского Краснокамска занимался мошенничествами.

Он действовал уверенно и нахраписто: запугивал, уговаривал, обещал невыполнимое. Люди ему верили: бывший сотрудник милиции хвастался обширными знакомствами в правоохранительных органах и удостоверением члена Комитета по борьбе с коррупцией.

Два года длилось расследование, два месяца – судебные разбирательства. Но 28 августа в длинном и запутанном деле наконец-то была поставлена точка – Краснокамский городской суд огласил приговор в отношении Олега Трапезникова: бывший юрист и сотрудник милиции совершал мошеннические действия в отношении граждан, от имени которых действовал по доверенности, как представитель.

Суд признал его виновным по нескольким статьям УК РФ: «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», «Покушение на мошенничество в крупном размере», «Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Всего шесть преступлений, которые удалось доказать коллегам бывшего милиционера.

- В период с 2011 по 2015 годов он совершил мошеннические действия в отношении шести своих клиентов на сумму более двух миллионов рублей, - говорит старший помощник прокурора Краснокамска Светлана Кузнецова. - При, этом Трапезников использовал легенду, что у него, как у бывшего сотрудника МВД остались большие связи в правоохранительных органах. Он действительно проходил службу в следственном отделе Краснокамскоого ОВД. Но был уволен в 1997 году за совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемых к личным, нравственным качествам сотрудника органов внутренних дел. В том числе, за совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

В результате суд вынес приговор - лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Анастасия ФАДЕЕВА

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