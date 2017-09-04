Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Понедельник 4 сентября 2017 года

Сейчас в Перми +13..+15°C, небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 4-6 м/с
Подробный прогноз

встречай юбилей +100

36-летний рецидивист напал на двух несовершеннолетних влюбленных

13:12  29.08.17 Криминал

Уголовное дело по подозрению в совершении грабежа возбуждено транспортными полицейскими Прикамья в отношении 36-летнего жителя Верещагино, ранее неоднократно судимого.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД на транспорте, недавно освободившийся мужчина задержан и опознан, как человек, 25 августа около 10:30 напавший на парочку влюбленных, находившихся возле остановочной площадки «Аникино» СвЖД.

К парню 2005 года рождения и его девушке подскочил пьяный неизвестный в шортах, выхватил из руки юноши сотовый телефон и побежал к перрону, где впрыгнул в отправлявшуюся электричку «Пермь-Верещагино». Но на конечной станции его уже встречали полицейские.

Столь оперативное задержание стало возможным благодаря своевременному обращению родственников подростка в линейное подразделение МВД. Телефон, кстати, был у подозреваемого в левом кармане штанов, так что от суда гражданину не отвертеться.

»»» Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

К списку новостей

Фоторепортаж

Большое интервью главы Прикамья

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
100-летие Анонс Апелляция Арест Бизнес В мире Вдогонку Вердикт Выездная редакция Глубинка Госзакупки Гость редакции Губозакатное Дикость Дороги ДТП Живодеры Звезда Здоровье Из подшивки Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Обращение Общество Оказывается От читателя Ответ газете Открытое письмо Память Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Усадьба Фотофакт Хищение Человек-легенда Экология Эстафета Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация