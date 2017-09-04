36-летний рецидивист напал на двух несовершеннолетних влюбленных

Уголовное дело по подозрению в совершении грабежа возбуждено транспортными полицейскими Прикамья в отношении 36-летнего жителя Верещагино, ранее неоднократно судимого.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД на транспорте, недавно освободившийся мужчина задержан и опознан, как человек, 25 августа около 10:30 напавший на парочку влюбленных, находившихся возле остановочной площадки «Аникино» СвЖД.

К парню 2005 года рождения и его девушке подскочил пьяный неизвестный в шортах, выхватил из руки юноши сотовый телефон и побежал к перрону, где впрыгнул в отправлявшуюся электричку «Пермь-Верещагино». Но на конечной станции его уже встречали полицейские.

Столь оперативное задержание стало возможным благодаря своевременному обращению родственников подростка в линейное подразделение МВД. Телефон, кстати, был у подозреваемого в левом кармане штанов, так что от суда гражданину не отвертеться.