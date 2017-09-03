Парень из Прикамья разбился под Питером, упав с 20 этажа

Большое интервью главы Прикамья
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Воскресенье 3 сентября 2017 года
Сейчас в Перми +13..+15°C, небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 4-6 м/с
Подробный прогноз
Трагедия произошла в два часа ночи этого вторника, 29 августа 2017-го: в деревне Новодевяткино Всеволожского района Ленинградской области с 20 этажа дома №9 по улице Флотская выпал молодой человек и разбился насмерть.
По информации из районного управления МВД, погибшим оказался 28-летний приезжий из Чайковского - райцентра на юго-западе Пермского края. Известно, что при жизни мужчина носил очки, - этот предмет был найден в метре от тела.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Фото 1 / 1
за неделю за месяц