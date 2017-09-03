Парень из Прикамья разбился под Питером, упав с 20 этажа

Трагедия произошла в два часа ночи этого вторника, 29 августа 2017-го: в деревне Новодевяткино Всеволожского района Ленинградской области с 20 этажа дома №9 по улице Флотская выпал молодой человек и разбился насмерть.

По информации из районного управления МВД, погибшим оказался 28-летний приезжий из Чайковского - райцентра на юго-западе Пермского края. Известно, что при жизни мужчина носил очки, - этот предмет был найден в метре от тела.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

