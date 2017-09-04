Президент посетит Пермский край в предвыборную пятницу

По информации источников, заслуживающих доверия, президент России Владимир Путин посетит Пермь 8 сентября 2017-го - в предвыборную пятницу. Напомним, 10-го числа регион будет выбирать губернатора.

Программа визита главы государства в столицу Прикамья пока не раскрывается, но, скорее всего, он не будет встречаться с руководством Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского, как ранее анонсировалось некоторыми telegram-каналами.

В качестве одной из причин эксперты «Звезды» предполагают ту, что художественный руководитель театра Теодор Курентзис не так давно высказался в поддержку находящегося под домашним арестом по коррупционному делу режиссера Кирилла Серебренникова.

А вот проведение заседания Госсовета в санатории «Демидково» компании «ЛУКОЙЛ», посещение предприятий «Морион», «Эр-Телеком» и даже находящегося в предбанкротном состоянии холдинга «Мотовилихинские заводы» - вполне вероятные моменты повестки.

Ранее за то, что визит в Прикамье готовится, говорила 8-часовая стоянка в аэропорту «Большое Савино» самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия». По данным «Звезды», его работники проверяли, в том числе, взлетно-посадочную полосу.

Прежде Владимир Путин посещал Пермь трижды: в 2009-м - в связи с трагическим пожаром в «Хромой лошади», до этого был в 2003-м - тогда в областном центре обсуждались перспективы двигателестроения, а последний раз - в 2012-м перед выборами.