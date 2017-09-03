«Он зарезался стеклышком от часов», - заявила леди-бомж, заколовшая соседа по теплотрассе

Большое интервью главы Прикамья
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Воскресенье 3 сентября 2017 года
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Апелляцию по делу о резне на теплотрассе в Мотовилихе рассматривала 8 августа 2017-го уголовная коллегия Пермского краевого суда. Дама без определенного места жительства настаивала, что наказана лишением свободы на срок 8 лет с содержанием в колонии общего режима ни за что: мол, не убивала.
По версии женщины, 3 февраля ударом ножа по шее проколовшей артерию своему соседу по ночлежке на теплотрассе, он вел аморальный образ жизни, неосторожно обращался со «стеклышком от наручных часов» и зарезался им самостоятельно. При этом гражданка сетовала, что по причине пьянства мало что помнит.
Согласно ее первичным признаниям, в тот день они вместе распивали спиртное на горячих трубах, а потом поругались и подрались. Далее якобы в руках у будущей жертвы появился нож, и бомжиха это оружие выбила из рук противника, но после отключилась, а очнулась уже рядом с трупом, лежавшем в кровавом снегу.
В судебном же заседании дама заявила об ином: собутыльник угрожал ей тем самым стеклышком, она упала в обморок, через какое-то время пришла в себя и увидела страшную картину. Вот только патологоанатом утверждал, что мужчина был убит ударом заточенного клинка длиной не менее 5 см.
Да и свидетели, в том числе врач скорой помощи, общавшиеся с гражданкой 3 февраля прямо возле места преступления, подтвердили, что признание в убийстве она сделала сразу, как только ее спросили о том, кто нанес удар ножом. Так что в пересмотре приговора женщине было отказано.
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