Не дали вору-рецидивисту стать экстрим-видеолюбителем, зато 8 месяцев общего режима выписали

Большое интервью главы Прикамья
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Воскресенье 3 сентября 2017 года
Сейчас в Перми +13..+15°C, небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 4-6 м/с
Подробный прогноз
Восьмой в своей жизни срок получил молодой пермяк, 22 июня 2017-го стащивший в магазине «М.Видео», расположенном в пермском ТРК «Столица», что на улице Мира, 41/1, экшн-видеокамеру.
Как следует из приговора, вынесенного 14 августа в одном из судебных участков Индустриального района крайцентра, дело было вечером. Находясь в торговом зале и решив, что никто не видит, рецидивист взял с открытой витрины коробку с аппаратом VM Sony FDR-X 3000/WS стоимостью 28691 рубль 80 копеек, отцепил противокражное устройство, вынул камеру из упаковки и переложил себе в рюкзак.
Саму тару и защитное приспособление вор засунул под стеллаж, а после покинул территорию «М.Видео» и «Столицы». Впрочем, вскоре пропажу дорогого товара заметили, расследованием преступления занялись правоохранители, и подозреваемого удалось задержать достаточно быстро. Камера при нем уже отсутствовала, но камеру в полицейском «обезьяннике» мужчина себе обеспечил.
А нынче состоялся суд, и теперь гражданин на 8 месяцев отправится в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, с него взыскана стоимость похищенного в магазине имущества.
Фото 1 / 1
за неделю за месяц