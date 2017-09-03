Не дали вору-рецидивисту стать экстрим-видеолюбителем, зато 8 месяцев общего режима выписали

Восьмой в своей жизни срок получил молодой пермяк, 22 июня 2017-го стащивший в магазине «М.Видео», расположенном в пермском ТРК «Столица», что на улице Мира, 41/1, экшн-видеокамеру.

Как следует из приговора, вынесенного 14 августа в одном из судебных участков Индустриального района крайцентра, дело было вечером. Находясь в торговом зале и решив, что никто не видит, рецидивист взял с открытой витрины коробку с аппаратом VM Sony FDR-X 3000/WS стоимостью 28691 рубль 80 копеек, отцепил противокражное устройство, вынул камеру из упаковки и переложил себе в рюкзак.

Саму тару и защитное приспособление вор засунул под стеллаж, а после покинул территорию «М.Видео» и «Столицы». Впрочем, вскоре пропажу дорогого товара заметили, расследованием преступления занялись правоохранители, и подозреваемого удалось задержать достаточно быстро. Камера при нем уже отсутствовала, но камеру в полицейском «обезьяннике» мужчина себе обеспечил.

А нынче состоялся суд, и теперь гражданин на 8 месяцев отправится в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, с него взыскана стоимость похищенного в магазине имущества.