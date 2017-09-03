Пермские волкособы отныне называются русскими караульными овчарками

Волчье-собачьи гибриды, которых на протяжении полутора десятков лет выводили в питомнике при кинологическом факультете Пермского военного института внутренних войск МВД РФ (ныне ПВИ войск национальной гвардии РФ), получили официальный статус.

Как сообщили «Звезде» в международном Кинологическом союзе полицейских собак «КУПА», теперь волкособам или волкопсам, селекционно полученным более 15 лет назад путем скрещивания восточно-европейских овчарок и европейских волков - с вкраплением волчьей крови до 6 процентов, присвоено название «русская караульная овчарка».

Именно как представители этой породы, волкособы отныне будут регистрироваться в племенных книгах КСПС КУПА. Кстати, правление кинологического союза выбрало официальное наименование, проведя специальный конкурс, победила в котором жительница Феодосии Елена Архипцева. Теперь ее можно считать крестной матерью пермских гибридов.

За 15 с лишним лет сотрудники ПВИ под руководством профессора Вячеслава Касимова вырастили 46 волкособов пяти поколений, родоначальницей которых являлась волчица Найда, но в 2015-м проект был по ряду причин свернут. Тем не менее с 2010-го русские караульные овчарки (РКО), назовем их теперь так, несут службу в погранвойсках ФСБ.

Данные животные значительно более выносливы, чем другие породы псов, почти не лают, а нюх РКО превышает собачий шестикратно. Только способность брать след не с земли, а с воздуха, чего стоит. Благодаря своему чутью, они даже могут отличать больного человека от здорового, и нефть с одного месторождения от углеводородов с другого.

