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Пермская краевая газета

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Копая траншею под водопровод к дому, коммунальщики Косы разворотили его стену

11:18  28.08.17 Ну и ну!

Коммунальный анекдот случился не так давно в Косинском районе Прикамья. Местная жительница заключила с предприятием ООО «Водоканал-Коса» договор о прокладке водопровода к ее частному дому. Но при рытье траншеи работники подрядчика нечаянно повредили часть стены строения.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, гражданка сделала за свой счет ремонт и подала на горе-благоустроителей в суд, приложив к иску все чеки, подтверждавшие закупку и цену потребовавшихся материалов. Причем процесс дама выиграла, и, согласно вердикта, «Водоканал-Коса» должен был выплатить ей около 9 тысяч рублей.

Правда, особенно не торопился. Дело в том, что ранее эта организация отправляла на тот объект ремонтную бригаду, чтобы восстановить разрушенное, но домовладелица ее не пустила. Так что у коммунальщиков имелся повод, так сказать, «обидеться» на строптивую женщину.

Но судебные приставы субъективными категориями не оперируют, а потому выписали ООО за просрочку еще и постановление о взыскании исполнительского сбора размером в 50 тысяч рублей. Это сработало, и на сегодняшний день все расчеты произведены в полном объеме. 

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