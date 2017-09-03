Варенье из чеснока жюри признало вкуснее конопляного

Большое интервью главы Прикамья
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Воскресенье 3 сентября 2017 года
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Пятый международный фестиваль варенья прошел 26-27 августа 2017-го в азербайджанской Габале - первые места на нем заняли делегации Москвы и Пермского края.
Как единодушно утверждают самые разные источники, российская зона на сладком форуме была самой посещаемой, притом что список участников состоял из 30 регионов страны-хозяйки, Баларуси, Ливана, Великобритании, Узбекистана, Пакистана, Хорватии, Словакии, Украины, Ирана, Казахстана, Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины и т.д.
Но 13 видов варенья из РФ все-таки оказались самыми крутыми. Конечно, предложенное россиянами варенье из конопли, например, по различным причинам победить не могло в принципе, но чесночное и мятное за оригинальность и вкус получили признание самых взыскательных членов компетентного международного жюри.
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