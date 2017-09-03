Варенье из чеснока жюри признало вкуснее конопляного

Пятый международный фестиваль варенья прошел 26-27 августа 2017-го в азербайджанской Габале - первые места на нем заняли делегации Москвы и Пермского края.

Как единодушно утверждают самые разные источники, российская зона на сладком форуме была самой посещаемой, притом что список участников состоял из 30 регионов страны-хозяйки, Баларуси, Ливана, Великобритании, Узбекистана, Пакистана, Хорватии, Словакии, Украины, Ирана, Казахстана, Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины и т.д.

Но 13 видов варенья из РФ все-таки оказались самыми крутыми. Конечно, предложенное россиянами варенье из конопли, например, по различным причинам победить не могло в принципе, но чесночное и мятное за оригинальность и вкус получили признание самых взыскательных членов компетентного международного жюри.