Марина Федункив прожила со вторым мужем на год больше, чем с первым, но нынче развелась

Об очередном разводе известной российской комедийной актрисы Марины Федункив стало известно из интервью, данного ею изданию «Антенна-Телесемь».

После 13 лет своего второго брака звезда «Реальных пацанов», «Камеди Вумен» и ряда выходящих ныне фильмов, увы, рассталась с супругом-бизнесменом: мол, чувства иссякли, и просто приходилось терпеть друг друга. А теперь наступило облегчение и даже радость.

«Мне не 90 лет, чтобы жить без чувств, тем более, когда нет общих детей. Ради чего?» - сказала журналу Марина Федункив. Напомним, первый раз она вышла замуж за сокурсника еще во время учебы в Пермском институте культуры, и тот брак длился на год меньше.

Использован скриншот передачи «Камеди Вумен»