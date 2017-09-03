Марина Федункив прожила со вторым мужем на год больше, чем с первым, но нынче развелась

Большое интервью главы Прикамья
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Воскресенье 3 сентября 2017 года
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Об очередном разводе известной российской комедийной актрисы Марины Федункив стало известно из интервью, данного ею изданию «Антенна-Телесемь».
После 13 лет своего второго брака звезда «Реальных пацанов», «Камеди Вумен» и ряда выходящих ныне фильмов, увы, рассталась с супругом-бизнесменом: мол, чувства иссякли, и просто приходилось терпеть друг друга. А теперь наступило облегчение и даже радость.
«Мне не 90 лет, чтобы жить без чувств, тем более, когда нет общих детей. Ради чего?» - сказала журналу Марина Федункив. Напомним, первый раз она вышла замуж за сокурсника еще во время учебы в Пермском институте культуры, и тот брак длился на год меньше.
Использован скриншот передачи «Камеди Вумен»
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