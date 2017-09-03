Пермяк на ВАЗе влетел под колеса поворачивавшего МАЗа

ДТП с участием пермской легковушки и омского большегруза случилось вечером в четверг, 24 августа 2017-го, на екатеринбургском проспекте Космонавтов.

Как рассказали «Звезде» в свердловской службе спасения «СОВА», шофер седельного тягача производства Минского автозавода начал поворот налево из среднего ряда, не заметив кативший по левой же полосе со скоростью 60 км/ч попутный ВАЗ-2114.

Водитель «четырнадцатой» попытался резко затормозить, но ее повело в сторону и бросило прямо под колеса тяжелой машины. К счастью, в аварии пострадало только железо - сам потерпевший остался цел.

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