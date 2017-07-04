Новое РИА «Местное время» намерено творить чудеса на рекламном рынке

Пресс-атташе недавно созданного пятью пермскими СМИ рекламно-информационного агентства «Местное время» Анна Букатова рассказала изданию «Новый компаньон» об амбициозных планах нового РИА и развеяла нелепые слухи относительно прежнего холдинга «АктивМедиа».

«Еще в начале года договоры на управление СМИ были расторгнуты, произошла децентрализация, и у каждого СМИ сейчас свой бизнес-план, своя редакционная политика, свой путь», - пояснила госпожа Букатова, имея ввиду газету «Звезда», интернет-портал «В курсе.ру», радиостанцию «Эхо Москвы в Перми», телеканал UTV и издание «Местное время», которые и учредили одноименное РИА.

При этом от производства рекламы дедовским способом - торгуя эфирным временем и площадями - в РИА «Местное время» хоть и не отказываются, но намерены внедрять новые идеи, ноу-хау, по существу, изобретения. Это позволит создавать нестандартную и более качественную линейку продуктов, которые без сомнения оценят участники пермского и российского рынка рекламы.

«Сейчас мы работаем с командами молодых ребят, которые просто творят чудеса каждый в своем небольшом сегменте, именно в части нишевых продуктов. В результате этой работы и появится новая линейка. Мы нацелены зарабатывать на самых разных дополнительных опциях и инструментах тонкой настройки. Перспективное направление - соцсети», - намекнула пресс-атташе.

По ее словам, партнерство с пабликами и SMM-агентствами позволит РИА «Местное время» войти в те аудитории, которые еще вчера были terra incognita для большинства рекламодателей. Причем новая линейка продуктов будет предложена им в ближайшее время.

