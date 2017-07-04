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Пермская краевая газета

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Грабитель, напавший с вилкой на киоскера со скалкой, осужден на 4 года особого режима

15:41  04.07.17 Дикость

В третьей декаде минувшего июня судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда отказала в удовлетворении апелляции мужчине, 3 мая признанному виновным в вооруженном разбое и приговоренному к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

В жалобе осужденный просил отменить вердикт на том основании, что он слишком строг, поскольку помимо отсидки преступнику были назначены штраф в 25 тысяч рублей, выплата компенсации морального вреда потерпевшему в размере 15 000 и год ограничения свободы после выхода на волю. А ведь из оружия у злоумышленника имелась всего лишь металлическая столовая вилка, которую он так ни в кого и не воткнул.

Между тем из материалов дела следует, что разбойник не ранил работника киоска, куда ворвался при свидетелях, только потому, что жертва вовремя отскочила вглубь торговой точки, избежав поражения в грудь, а затем парировала следующие удары при помощи попавшей под руку скалки. Кроме того, фехтуя 20-сантиметровым четырехжальным предметом из нержавеющей стали, бандит требовал отдать ему выручку.

«Сейчас получишь два удара восемь дырок. Поэтому лучше добровольно деньги отдай», - примерно это кричал пьяный грабитель, размахивая вилкой как кинжалом, что не оставляет сомнений в квалификации деяния именно по части 2 статьи 162 УК РФ. Наконец ранее мужчина уже наказывался за угоны, кражу, изнасилование, так что на сей раз совершил опасный для окружающих рецидив.

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