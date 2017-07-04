Экс-машинист сцены оперного театра теперь колесит по свету в футболке от пермского бара «Убей рыбу»

Пока отчаянный турист, коренной пермяк Денис Артёмов, больше известный под кличкой Иисус, не сорвался в очередное путешествие по миру, мне удалось побеседовать с ним о прошедших приключениях и планах на будущее.

– Откуда вернулся, надолго ли в Перми? Куда планируешь отправиться в ближайшее время?

– На днях приехал из Москвы, просто катался на выходные к друзьям. А вообще я вернулся из Индонезии ещё в начале мая, пересекая города России на пути в Пермь. А теперь уезжаю на юг России, затем в Казахстан, Киргизию, Узбекистан… Одна знакомая собирается в Китай, и я намерен поехать с ней. А вообще главная цель – это попасть в Южную Америку до конца лета. Если честно, то собралась уже целая очередь из людей, которые готовы рвануть туда со мной.

– Я думала, ты путешествуешь один. Или всё-таки с командой?

– Так и есть, один. Просто в процессе путешествия ко мне могут подключиться люди, но это не обязательно.

– В каких странах ты уже успел побывать?

– За три месяца посетил пять стран: Вьетнам, Камбоджу, Таиланд, Малайзию и Индонезию. Это около семи с половиной тысяч километров, шесть из которых преодолены автостопом и около тысячи – на байке. Более пятисот километров преодолел пешком. Сотни знакомств и десятки друзей. Как-то так…

– По какому принципу ты выбираешь страну для путешествия? Или это происходит случайным образом?

– На самом деле это происходит спонтанно. Я ничего не планирую и не загадываю, живу сегодняшним днём. Особо не парюсь. Но так как до этого за границей не был, то приоритет был в плане виз, точнее, их отсутствия: там, где я успел побывать, визы не требовались. Кроме разве что Камбоджи, где просто покупаешь визу и можешь месяц находиться в этой стране.

– Расскажи о трудностях, которые пришлось преодолевать во время путешествий.

– Если честно, всё бы хорошо, если бы, например, не проблема с получением визы в США. Я три недели зарабатывал деньги в таиландском баре. Будучи уже в Малайзии, заполнил все документы, заплатил пошлину, прошёл интервью… В итоге мне отказали. Это целая история. После отказа в визе я не очень расстроился, ибо у меня оставался вариант: найти грузовое судно или яхту в ЮАР. Преодолев пролив и десантировавшись на побережье Индонезии, начал движение на юг в сторону Джакарты. Проезжая в день не больше двухсот километров, начинаешь немного разочаровываться, и очень быстро это всё надоедает. Одна и та же рисовая еда, однообразные пейзажи, плохо говорящие по-английски местные, жара, грязь и какая-то угнетающая атмосфера. Добравшись до Джакарты, заночевал на улице. Вообще в Индонезии я больше всего за время путешествия спал на улице. У меня было много вариантов, например, ехать на Филиппины или вернуться в Таиланд и попробовать заработать на авиабилеты в Южную Америку. Но проверил цены на билеты, и все надежды провалились. Оставалось единственное – найти какого-нибудь отпетого дядю на яхте, планирующего пересечь Тихий океан. С этой мыслью я и отправился на Бали. Но там не оказалось крупных яхт-клубов, да и вообще яхты там не очень любят, только сёрфинг. Взвесив все плюсы и минусы, проверив цены на билеты, я понял, что из России улететь в Южную Америку будет куда дешевле, и к тому же я смогу еще раз попробовать получить визу в США. И решил совершить эпичное возвращение через всю Россию.

– А теперь о приятном: поведай о каком-нибудь самом незабываемом случае или ярком моменте, который произошёл с тобой в странствиях.

– На самом деле их было предостаточно, в каждом дне было что-то запоминающееся. Настоящий рай был в Таиланде, где мне предложили работу в баре, а в остальное время я просто ел, пил и бездельничал на пляже. Забавно ещё то, что в Камбодже я не потратил ни цента: меня кормили и заправляли местные. В Малайзии, например, я встретил соотечественников, которые интересовались, кто я, откуда, как, почему и т. п. После моего рассказа они крайне удивились, ведь, по их словам, первое самостоятельное путешествие обычно длится не больше двух недель, дальше начинающие путешественники не выдерживают. А я тогда путешествовал уже второй месяц. Вообще очень часто встречал людей, с которыми познакомился в одной стране, а снова увидел уже в другой. То есть, как говорится, мир тесен. Он только кажется большим…

– А насчёт языкового барьера? Сложно ли было выходить на контакт с людьми?

– Раньше английский язык я знал довольно-таки хорошо, но лет пять не практиковался. Первое время использовал переводчик, не считая банальных фраз «Hello», «How are you?», которые знают и понимают все. Затем стал разговаривать посвободнее, ибо привыкаешь к определённой обстановке и постоянному взаимодействию с людьми. В Индонезии я вообще учил индонезийцев, как правильно произносить те или иные слова на английском. А что касается контакта с людьми, то для меня, обычного тихого паренька, всегда было трудно заговорить с первым попавшимся человеком. В путешествии же как бы стираются все рамки. В этом плане капитально всё поменялось… Но вот я вернулся сюда, на родину, и как будто вернулся к первоначалу. Многое ведь зависит и от менталитета страны.

– Наверное, при этом порой разрушаются стереотипы в восприятии тех или иных стран, обычаев, характеров людей?

– Особо не в курсе таких стереотипов. Слышал про те места, которые я уже посетил, лишь то, что там, мол, «одна большая деревня» и грязно. Действительно, Вьетнам, Камбоджа и Индонезия подходят под эти определения. Малайзия же совершенно отличается от этого описания. Но русских там любят, хотя совсем немного о нас знают: Москва, Путин, матрёшки, медведи и водка. Правда, это уже стереотипное мнение о нашей стране.

– Поговорим немного о финансовом вопросе, если ты не возражаешь. Как тебе удаётся зарабатывать, постоянно путешествуя?

– Когда в конце января этого года я сорвался в путешествие, то на руках были стартовый капитал в триста долларов, рюкзак, документы и, понятно, мобильный телефон, фотоаппарат. Из этих денежных средств около ста долларов я оставил на хостел и прочие нужды, двести отдал за байк. Первый раз попробовал заработать во Вьетнаме, а именно подрабатывал у одного человека, который производит оборудование для печей. В Таиланде, как я уже говорил, три недели работал барменом, в Малайзии я впервые продавал свои фотографии, сидя около фонтана на центральной площади, и зарабатывал при этом по 20 долларов в день, совершенно не напрягаясь.

– Каково отношение родных, близких и друзей к твоим путешествиям?

– На самом деле никто не верил, что я отправлюсь в дорогу. Отчасти из-за того, что больше года планировал это, но так ничего и не предпринимал. И когда спонтанно купил билеты, все, несомненно, удивились. Мол, как так? Иные сетуют на то, что я оставил семью и работу машинистом сцены в театре оперы и балета. Во-первых, своей семьи у меня ещё попросту нет, во-вторых, работа найдётся везде, а с родителями и младшей сестрой мы постоянно поддерживаем связь. Они предоставляют мне полную свободу выбора.

– Что значат в твоей жизни одиночные странствия и как поменялось твоё восприятие мира после того, как ты начал путешествовать по нему?

– Прежде всего самостоятельные путешествия для меня – это свобода. Ты ни от кого не зависишь, никому ничем не обязан, тебе не на кого надеяться. Можешь идти в любую сторону, ведь ты живёшь ради себя. В общем, делаешь что хочешь. Сознание меняется именно тогда, когда путешествуешь один. Я знаю английский язык, у меня есть рюкзак, руки и ноги, голова на плечах. Что ещё нужно? Вперёд – в путь!

– Где можно познакомиться с итогами твоих путешествий?

– Многие люди советуют мне писать о них. Но я не писатель. Говорят, пиши, чтоб зарабатывать, но мне это не нужно. Я путешествую без денег. Это мой слоган. Если найдёт вдохновение, то могу написать какой-нибудь пост во «ВКонтакте» с прикреплением фотографий, сделанных на профессиональный аппарат. А так у меня есть Instagram, который ежедневно обновляется, так что именно там удобнее всего следить за моими путешествиями.

– Что ты пожелал бы начинающим путешественникам и тем, кто никак не может решиться отправиться в путь?

– Надо сделать первый шаг. Не бояться ничего. Если ты боишься – тебя одолеют сомнения. Это очень тормозит. Будь что будет! Нужно всегда находиться в движении, а не просто рассуждать о своих планах. Лучше вообще ничего не говорить, а делать. И никого при этом не слушать. Только себя и то, что подсказывает тебе твоё сердце…

Весточка от нашего героя – сейчас он находится в Грузии…

Лиля ГИЛЬМАНОВА, фото героя интервью