Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 4 июля 2017 года

Сейчас в Перми +17..+19°C, переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер восточный, 0-2 м/с
Подробный прогноз

встречай юбилей +100

Съездил к приставам - и не рад: отбрали за долг самокат

12:58  04.07.17 Ну и ну!

Получив повестку от приставов, житель Мотовилихинского района Перми, долгое время уклонявшийся от уплаты алиментов, решил все же выяснить, чего от него хотят. А в результате, лишился средства передвижения - самоката, на котором он колесил по городу из-за ремонта Северной дамбы.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, в офис подразделения по Мотовилихе мужчина прямо на своем двухколесном гаджете и въехал - чтобы не оставлять его на улице вероятным угонщикам. Но тем самым засветил движимое имущество перед блюстителями закона, и те, выяснив, что на прием 39-летний гражданин явился без необходимой для погашения долга суммы в 90 тысяч рублей, попросту арестовали дорогую колесницу.

Теперь она будет выставлена на продажу. А расстроенный пермяк отправился домой пешим ходом - будет время подумать о том, как добровольно содержать 13-летнего ребенка без принуждения органов исполнительной власти.

»»» Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

К списку новостей

Фоторепортаж

Оханские цапли гнездятся в кронах

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
100-летие Анонс Бизнес В мире Вдогонку Вердикт Выездная редакция Госзакупки Гость редакции Губозакатное Дикость ДТП Живодеры Звезда Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Обращение Общество От читателя Ответ газете Открытое письмо Память Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Хищение Человек-легенда Экология Эстафета Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация