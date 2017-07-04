Съездил к приставам - и не рад: отбрали за долг самокат

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Вторник 4 июля 2017 года
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Получив повестку от приставов, житель Мотовилихинского района Перми, долгое время уклонявшийся от уплаты алиментов, решил все же выяснить, чего от него хотят. А в результате, лишился средства передвижения - самоката, на котором он колесил по городу из-за ремонта Северной дамбы.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, в офис подразделения по Мотовилихе мужчина прямо на своем двухколесном гаджете и въехал - чтобы не оставлять его на улице вероятным угонщикам. Но тем самым засветил движимое имущество перед блюстителями закона, и те, выяснив, что на прием 39-летний гражданин явился без необходимой для погашения долга суммы в 90 тысяч рублей, попросту арестовали дорогую колесницу.
Теперь она будет выставлена на продажу. А расстроенный пермяк отправился домой пешим ходом - будет время подумать о том, как добровольно содержать 13-летнего ребенка без принуждения органов исполнительной власти.
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