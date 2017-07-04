10 бутылок разбил изувер о голову жертвы, но отшиб сознание только монтировкой

Если кому-то кажется, что разбитие о человеческую голову десяти стеклянных бутылок, затем три удара по ней же монтировкой, а после причинение с помощью шила восьми колотых ран - это что-то летальное, успокойтесь. Всего лишь легкий вред здоровью - недавний куединский приговор тому подтверждение.

Как следует из опубликованного вердикта мирового судьи, 16 июня она рассматривала уголовное дело местного жителя, ранее причем не судимого, который одного человека грозил зарезать, а второго оприходовал до крови и потери сознания - с помощью стеклотары и железного инструмента, но не смертельно.

Что касается первого деяния, здесь, по всей видимости, причина - любовь. Пусть и дикая. Понравилась мужчине продавщица в сельпо, вот он и повадился ходить туда по вечерам, в пьяном состоянии и с ножом. Дама на ухажера ноль внимания, так куединский Ромео нашел способ заявить о себе громче некуда.

«Зарежу я тебя, как пойдешь ночью домой», - завуалированно выразил он свои чувства раз-другой-третий, но гражданка намеков не поняла и заявила-таки на пугавшего визитера в полицию. А пока суть да дело, стала ездить с работы на такси: накладно, конечно, но безопаснее. Вот только влюбленный расстроился.

И, видимо, стал совсем агрессивным. В таком состоянии и забрел однажды к знакомым в шиномонтаж и присоединился к их застолью. Выпили, крякнули, рукавом занюхали, но тут кто-то затеял спор по поводу службы в армии, а отвечать, как всегда, пришлось самому молодому, хотя он вообще в туалет бегал.

А потом вернулся. И получил по черепу первый бутылочный удар. Следом - второй, и так десять пустых поллитровок разбились о голову несчастного. Он еще был в сознании - в крови и осколках, поэтому мучителя своего запомнил. И все же, когда стеклотару заменила увесистая монтировка, отключился совсем.

Преступник же взял в руку шиномонтажное шило, лег сверху на тело жертвы и стал колоть несчастного в шею сзади, в правое предплечье и кисть. К счастью, когда изувер отвлекся от своего тыканья в живую плоть, потерпевший практически на автопилоте сумел сбежать и спрятаться в кочегарке, где дежурил отец.

К тому времени к автосервису подкатила полицейская машина - правоохранителей сообразили вызвать свидетели, и беспредельщик оказался в изоляторе временного содержания, а потом на скамье подсудимых. Вот только добрая жрица Фемиды за все про все выписала зверю лишь 14 месяцев ограничения свободы.

Поскольку никого ж не убил. Хотя двадцать тысяч рублей в порядке компенсации морального вреда с осужденного в пользу изувеченного было взыскано.

Пара цитат из приговора, позволяющие усомниться в том, читала ли судья вердикт, который вынесла.

Фельдшер «скорой помощи»: «Был весь в крови, у него на голове имелась одна большая скальпированная рана, которая сильно кровоточила, на голове и лице кроме этого было множество гематом, один глаз был затекший. В области шеи сзади были колото-резаные раны, как точечные, также наблюдался перелом костей носа».

Потерпевший: «После совершения в отношении него преступления он испытывал физическую боль, и в настоящее время состоит на учете у врачей, периодически у него бывают головные боли, в связи с полученными телесными повреждениями он не смог выйти на работу».

Юрий ТОКРАНОВ